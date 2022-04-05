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Büşra Durmaz kimdir? ATT hemşiresi Büşra Durmaz kimdir, kaç yaşında?

05.04.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büşra Durmaz kimdir? ATT hemşiresi Büşra Durmaz kim? Nisa bebeğin ölüm haberinin ardından Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın da kim olduğu merak ediliyor. Terk edilmiş Nisa bebeğe süt annelik yapan Büşra Durmaz tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı. Bulunduğunda aç olan Nisa bebeği emziren Durmaz kahraman ilan edilmişti.

Büşra Durmaz kimdir? ATT hemşiresi Büşra Durmaz kimdir, kaç yaşında?

Büşra Durmaz kimdir? ATT hemşiresi Büşra Durmaz kim? Pendik'te boş arazide bulunan Nisa bebeğe süt annelik yapan Büşra Durmaz gündem oldu. Nisa bebekten acı haber geldi ve hayatını kaybetti. Süt annesi Büşra Durmaz ise arama motorlarında sorgulanıyor.

NE OLDU?

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti. Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bebeğin bu sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleştiği öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bebeğini terkeden Ebru S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bebeğin ölümüyle ilgili ihmal iddiasıyla inceleme de başlatıldığı kaydedildi. Bahçelievler Polis Merkezi'nde, çocuk bakımevi görevlilerinin de 'ihmal' iddiasıyla ifadesinin alındığı kaydedildi.

BÜŞRA DURMAZ KİMDİR?

Pendik'te terk edilmiş bebek vakasına giden 14 aylık bebeği olan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, kız bebeği ambulansın içinde emzirdi. Bebeğin süt annesi olan Durmaz, ertesi gün de hastaneye giderek bebekle ilgilendi ve kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi. Büşra Durmaz, terk edilmiş bebeğe Nisa Mihriban adını verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "ATT Büşra ve süt kızı" videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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