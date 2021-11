Bütün kalıpları reddetmişti! Yaşayan en yaşlı Amerika güzeli Jo-Carroll Dennison hayatını kaybetti

1942 yılında, İkinci Dünya Savaşı sırasında, Amerika Güzeli unvanını kazanan Dennison, kovboy kızı kıyafetini giyerek “Deep in the Heart of Texas” şarkısında performans sergiledi. Yetenek segmenti ona gazetede “The Texas Tornado” unvanını kazandırdı ve yarışmayı kazanma yolunda mayo aşamasını geçmesi gerekti. Yarışma sonrası sahnede mayo giymeyi reddetti ve geleneğe meydan okudu. Bu hareketi sayesinde tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline geldi.

CİNSEL SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Yakın bir zamanda ABD'de ortaya çıkan #MeToo hareketine katılan Amerikan güzeli 12 yaşındayken cinsel saldırıya uğradığını açıkladı ve Amerikan kültüründe kadınlara kötü davranıldığını söyledi.

Bu yıl Miss'in 100. yıldönümü kutlamaları nedeniyle Eylül ayında yapılan belgeselde, “Kadınların eşitsizliğe, cinsel tacize ve istismara karşı mücadelesinin nihayet nasıl gündeme geldiğini görecek kadar uzun yaşadığım için mutluyum" sözleriyle dikkatleri çekti.

Dennison, bu yıl otobiyografisini, Finding My Little Red Hat (Kırmızı Şapkamı Bulmak) başlığıyla kendi yayınladı . Başlık, sık sık hareket halindeyken ailesi onu yeni bir okula girerken gördüğünde cesaret için bir tılsım olarak giydiği kırmızı keçe şapkaya bir göndermeydi.

CHARLIE CHAPLIN’IN OĞLUYLA EVLENDİ

Hollywood'a giren Amerika güzeli, Charlie Chaplin'in oğlu Sydney ile 1945 yılıda evlendi ancak 5 yıl sonra boşandı. Komedyen Phil Silvers ile bir ilişkiye başladı.

Dick Tracy dizisinde de izlediğimiz Dennison, CBS yapımcısı ve yönetmen Russell Stoneham ile evlendi ve iki çocuk sahibi oldu. Ancak bu evlilik de uzun sürmedi ve çift 1970 yılında boşandı. Dennison’un hayatta kalan akrabaları arasında oğulları Peter ve John Stoneham ve üç torun yer alıyor.