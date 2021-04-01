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Bütün popülerliğine rağmen sosyal medya kullanmayı reddeden ünlü isimlerin nedenleri şaşırttı

Seray Üstün Seray Üstün
01.04.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojinin hızlı gelişimi sosyal medya kullanımını her geçen gün arttırdı. Sosyal medyanın yaygınlaşması üzerine ünlü isimler bu platformları hayranlarıyla iletişime geçmek için kullanmaya başladı. Milyonlarca hayran sosyal medya hesapları aracılığıyla sevdikleri isimleri takip ediyor, paylaşımlarını beğeniyor veya yorum yapabiliyorlar. Ancak bu uygulamaları kullanmayı reddeden ünlülerin sayısı da azımsanmayacak derecededir.

Bütün popülerliğine rağmen sosyal medya kullanmayı reddeden ünlü isimlerin nedenleri şaşırttı

Dünya genelinde etkili olan sosyal medya uygulamaları bazı ünlü isimleri henüz etkilemeyi başaramadı. Hayranlarının özel yaşamlarına dair detayları bilmesini istemeyen ünlü isimler sosyal medyayı kullanmayı tercih etmedi. Bu kararın arkasında ise ünlü isimleri gerçekten iyi nedenleri olduğu ortaya çıktı. İşte sosyal medya uygulamalarını kullanmayan ünlü isimler...

DANIEL RADCLIFFE

DANIEL

Harry Potter film serisiyle bir anda tüm dünyada ünlenen yıldız oyuncu sosyal medya üzerinden kendisine yapılan yorumları sağlıksız ve çılgınca bulduğu için bu uygulamalara katılmadığını duyurdu.

ROBERT PATTISON

ROBERT

2017 yılında katıldığı bir soru-cevap oturumunda sosyal medya hesabı açmayı düşündüğünü belirtti. Twitter’ı sevdiğini söyleyen Pattison, kendisine ait resmi hesabı olmamasına rağmen gündemi yakından takip ettiğini itiraf etti.

KRISTEN STEWART

stewen

Başrollerini Robert Pattison ile birlikte paylaştıkları Twilight (Alacakaranlık) film serisindeki Bella karakteriyle ünlenen Stewart, sosyal medya hesaplarını kullanmayı reddediyor. Sosyal medya hesapları üzerinden kurulan iletişimin karmaşık olduğunu belirten ünlü yıldız bu alana dahil olmayı düşünmüyor.

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BRAD PITT

BRAD PITT

Efsane haline gelen ünlü oyuncu Brad Pitt, sosyal medya hesaplarının yararlı yanları olduğunu belirtmesine rağmen henüz kendisine ait resmi bir hesap açmadı. Emeklilik dönemi için ise sosyal medya kapısını aralık bıraktı.

SCARLETT JOHANSSON

scarlet

2011 yılında yaptığı açıklamada ünlü yıldız sosyal medya hesaplarının olmadığını doğrulamıştı. Sosyal medya uygulamalarını tercih etmeme nedeni olarak ise günlük hayatta yaptıklarını paylaşmama isteği olarak açıklamıştı. Bu açıklamadan yıllar sonra Johansson yeni projelerinin tanıtımları ve reklam çalışmaları için kimi zaman sosyal medyada yer aldı. Ancak hiçbir zaman kendisine ait resmi bir hesap oluşturmadı

DANIEL CRAIG

DANIEL CRAIG

James Bond filmlerinde Majestelerinin gizli ajanını oynayan İngiliz aktör sosyal medyadan uzak duran isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Günlük hayatı içerisinde ailesiyle zaman geçirdiğini belirten Craig, sosyal medyanın bu vakitten çalmasını istemediği için kendisine ait bir hesap açmadığını açıkladı.

GEORGE CLOONEY

GEORGE CLOONEY

Clonney, sosyal medyanın getirdikleriyle beraber aslında ünlülerin düşüncelerini ve özel yaşamlarına dair detayları hayranları tarafından bilinmesini tehlikeli olarak değerlendiriyor.

SANDRA BULLOCK

SANDRA BULLOCK

Sosyal medyanın yapay bir dünya yarattığını belirten Bullock, “Hayatlarımızı gerçek anlamda sunmuyoruz, bu bana çok yapay geliyor. Daha sonra asla silemeyeceğim bir selfie neden çekeyim ki? Bu tip şeylere girmeyeceğim” açıklamasıyla bu alana katı bir tavır gösterdi.

JENNIFER LAWRENCE

JENNIFER LAWRENCE

Birkaç yıl öncesinde iCloud hesabının hacklenmesi üzerine ünlü oyuncu tedbirli olmaya başladı. “Hiç Twitter’ım olmadı. Telefonla ve teknolojiyle aram pek iyi değil. E-maillerimi bile takip edemiyorum, Twitter’ı hiç edemem.” diyen ünlü oyuncu asla sosyal medyayı kullanmıyor.

RACHEL MCADAMS

RACHEL

“Haberleri radyodan dinliyorum. Bir televizyonum dahi yok ve e-maillerimi de pek takip eden biri değilim” diyen Rachel McAdams, sosyal medyayla alakası olmadığını da bu şekilde itiraf etmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Brad Pitt George Clooney Rachel McAdams Sandra Bullock Scarlett Johansson
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