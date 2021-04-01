Bütün popülerliğine rağmen sosyal medya kullanmayı reddeden ünlü isimlerin nedenleri şaşırttı

Dünya genelinde etkili olan sosyal medya uygulamaları bazı ünlü isimleri henüz etkilemeyi başaramadı. Hayranlarının özel yaşamlarına dair detayları bilmesini istemeyen ünlü isimler sosyal medyayı kullanmayı tercih etmedi. Bu kararın arkasında ise ünlü isimleri gerçekten iyi nedenleri olduğu ortaya çıktı. İşte sosyal medya uygulamalarını kullanmayan ünlü isimler... DANIEL RADCLIFFE Harry Potter film serisiyle bir anda tüm dünyada ünlenen yıldız oyuncu sosyal medya üzerinden kendisine yapılan yorumları sağlıksız ve çılgınca bulduğu için bu uygulamalara katılmadığını duyurdu. ROBERT PATTISON 2017 yılında katıldığı bir soru-cevap oturumunda sosyal medya hesabı açmayı düşündüğünü belirtti. Twitter’ı sevdiğini söyleyen Pattison, kendisine ait resmi hesabı olmamasına rağmen gündemi yakından takip ettiğini itiraf etti. KRISTEN STEWART Başrollerini Robert Pattison ile birlikte paylaştıkları Twilight (Alacakaranlık) film serisindeki Bella karakteriyle ünlenen Stewart, sosyal medya hesaplarını kullanmayı reddediyor. Sosyal medya hesapları üzerinden kurulan iletişimin karmaşık olduğunu belirten ünlü yıldız bu alana dahil olmayı düşünmüyor.

Sosyal medyadan en çok para kazanan Türk Youtuberlar! Gelirleri dudak uçuklattı BRAD PITT Efsane haline gelen ünlü oyuncu Brad Pitt, sosyal medya hesaplarının yararlı yanları olduğunu belirtmesine rağmen henüz kendisine ait resmi bir hesap açmadı. Emeklilik dönemi için ise sosyal medya kapısını aralık bıraktı. SCARLETT JOHANSSON 2011 yılında yaptığı açıklamada ünlü yıldız sosyal medya hesaplarının olmadığını doğrulamıştı. Sosyal medya uygulamalarını tercih etmeme nedeni olarak ise günlük hayatta yaptıklarını paylaşmama isteği olarak açıklamıştı. Bu açıklamadan yıllar sonra Johansson yeni projelerinin tanıtımları ve reklam çalışmaları için kimi zaman sosyal medyada yer aldı. Ancak hiçbir zaman kendisine ait resmi bir hesap oluşturmadı DANIEL CRAIG James Bond filmlerinde Majestelerinin gizli ajanını oynayan İngiliz aktör sosyal medyadan uzak duran isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Günlük hayatı içerisinde ailesiyle zaman geçirdiğini belirten Craig, sosyal medyanın bu vakitten çalmasını istemediği için kendisine ait bir hesap açmadığını açıkladı. GEORGE CLOONEY Clonney, sosyal medyanın getirdikleriyle beraber aslında ünlülerin düşüncelerini ve özel yaşamlarına dair detayları hayranları tarafından bilinmesini tehlikeli olarak değerlendiriyor.