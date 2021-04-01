Bütün popülerliğine rağmen sosyal medya kullanmayı reddeden ünlü isimlerin nedenleri şaşırttı

Dünya genelinde etkili olan sosyal medya uygulamaları bazı ünlü isimleri henüz etkilemeyi başaramadı. Hayranlarının özel yaşamlarına dair detayları bilmesini istemeyen ünlü isimler sosyal medyayı kullanmayı tercih etmedi. Bu kararın arkasında ise ünlü isimleri gerçekten iyi nedenleri olduğu ortaya çıktı. İşte sosyal medya uygulamalarını kullanmayan ünlü isimler...
Harry Potter film serisiyle bir anda tüm dünyada ünlenen yıldız oyuncu sosyal medya üzerinden kendisine yapılan yorumları sağlıksız ve çılgınca bulduğu için bu uygulamalara katılmadığını duyurdu.
2017 yılında katıldığı bir soru-cevap oturumunda sosyal medya hesabı açmayı düşündüğünü belirtti. Twitter’ı sevdiğini söyleyen Pattison, kendisine ait resmi hesabı olmamasına rağmen gündemi yakından takip ettiğini itiraf etti.
Başrollerini Robert Pattison ile birlikte paylaştıkları Twilight (Alacakaranlık) film serisindeki Bella karakteriyle ünlenen Stewart, sosyal medya hesaplarını kullanmayı reddediyor. Sosyal medya hesapları üzerinden kurulan iletişimin karmaşık olduğunu belirten ünlü yıldız bu alana dahil olmayı düşünmüyor.
Efsane haline gelen ünlü oyuncu Brad Pitt, sosyal medya hesaplarının yararlı yanları olduğunu belirtmesine rağmen henüz kendisine ait resmi bir hesap açmadı. Emeklilik dönemi için ise sosyal medya kapısını aralık bıraktı.
2011 yılında yaptığı açıklamada ünlü yıldız sosyal medya hesaplarının olmadığını doğrulamıştı. Sosyal medya uygulamalarını tercih etmeme nedeni olarak ise günlük hayatta yaptıklarını paylaşmama isteği olarak açıklamıştı. Bu açıklamadan yıllar sonra Johansson yeni projelerinin tanıtımları ve reklam çalışmaları için kimi zaman sosyal medyada yer aldı. Ancak hiçbir zaman kendisine ait resmi bir hesap oluşturmadı
James Bond filmlerinde Majestelerinin gizli ajanını oynayan İngiliz aktör sosyal medyadan uzak duran isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Günlük hayatı içerisinde ailesiyle zaman geçirdiğini belirten Craig, sosyal medyanın bu vakitten çalmasını istemediği için kendisine ait bir hesap açmadığını açıkladı.
Clonney, sosyal medyanın getirdikleriyle beraber aslında ünlülerin düşüncelerini ve özel yaşamlarına dair detayları hayranları tarafından bilinmesini tehlikeli olarak değerlendiriyor.
Sosyal medyanın yapay bir dünya yarattığını belirten Bullock, “Hayatlarımızı gerçek anlamda sunmuyoruz, bu bana çok yapay geliyor. Daha sonra asla silemeyeceğim bir selfie neden çekeyim ki? Bu tip şeylere girmeyeceğim” açıklamasıyla bu alana katı bir tavır gösterdi.
Birkaç yıl öncesinde iCloud hesabının hacklenmesi üzerine ünlü oyuncu tedbirli olmaya başladı. “Hiç Twitter’ım olmadı. Telefonla ve teknolojiyle aram pek iyi değil. E-maillerimi bile takip edemiyorum, Twitter’ı hiç edemem.” diyen ünlü oyuncu asla sosyal medyayı kullanmıyor.
“Haberleri radyodan dinliyorum. Bir televizyonum dahi yok ve e-maillerimi de pek takip eden biri değilim” diyen Rachel McAdams, sosyal medyayla alakası olmadığını da bu şekilde itiraf etmiştir.
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