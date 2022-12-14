Büyük beden model Sam Paige, sosyal medyayı salladı! Eleştirilere twerk yaparak cevap verdi

Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Paige, geçtiğimiz günlerde Disney World’de kıyafeti uygunsuz bulunduğu için eleştirilmişti. Fazla kilolarından dolayı sıklıkla sosyal medya kullanıcılarının kendisiyle dalga geçtiğini ifade eden Paige, bir file etek, bikini altı ve göbeğini açıkta bırakan bluzuyla eleştirilere meydan okundu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

24 binden fazla beğeni toplayan gönderisinde Paige, müziğin ritmine kendisini bırarak twerk yapmaya başladı. Fenomen ismin o anları sosyal medyadan tam not aldı. Sosyal medya kullanıcıları adeta gönderiye akın etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Kızım harika görünüyorsun” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İçinde bulunduğunuz bedeni sevin. İşte sen tam olarak bunun için buradasın” yorumunu ekledi.