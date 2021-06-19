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Büyükçekmece'de Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e silahlı saldırı

19.06.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski Fatoş Karademir, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Polis ekipleri, motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Büyükçekmece'de Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e silahlı saldırı

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı.

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Motosikletle gelen 2 kişi araca defalarca ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerle Karademir'i bacağından yaralarken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

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Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı.

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Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
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