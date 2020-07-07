Buz kalıpları için hayatı kolaylaştıran pratik kullanım önerileri! Çikolata ve makarna sosu...

İşte buz kalıpları için pratik kullanım önerileri...
ET, TAVUK, SEBZE SUYUNUZU KENDİNİZ HAZIRLAYIN
Et ve tavuk haşlayarak elde ettiğiniz stok sularınızı buz kalıplarında dondurarak zamandan tasarruf edebilirsiniz. Bu sayede istediğiniz yemekte buz kalıplarını kullanarak hazırlamış olduğunuz değişik tatları hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca bu yöntem evinizde değerlendirmek istediğiniz sebzeler için de faydalı bir yöntemdir.
SOĞUK KAHVE YAPIN
Yaz mevsiminin en çok tercih edilen içeceklerinden biri de soğuk kahvelerdir. Evinizde hazırladığınız kahvenizi buz kalıplarında dondurup soğuk süt ile servis ederek sizi serinleten pratik ve kolay bir soğuk kahve yapabilirsiniz.
MAKARNA SOSLARI VAKTİNİZİ ÇALMASIN
Makarna çoğu kişi tarafından sevilerek tüketilmektedir. Makarna sosları da makarnalara lezzet katan önemli malzemelerdendir. Hazırladığınız fesleğen ve domates gibi çeşitli ürünlerden yaptığınız kısa sürede bozulabilecek soslarınızı buz kalıplarında dondurarak ömürlerini uzatabilirsiniz. Ayrıca bu yöntem işten yorgun bir şekilde geldiğinizde de kurtarıcınız olabilir. Daha önceden hazırladığınız sos küpleri zamandan tasarruf etmenizi sağlar.
ÇİKOLATAYI EĞLENCELİ HALE GETİRİN
Çocukların en sevdiği tatlılardan biri şüphesiz çikolatadır. Çocuklarınıza ufak sürprizler yapmak için de buz kalıplarını kullanabilirsiniz. Benmari usulü ile erittiğiniz çikolatanızı değişik figürlü buz kalıplarına dökerek onları kolaylıkla eğlenceli hale getirebilirsiniz.
ZEYTİNYAĞIYLA FARKLI AROMALARI BİRLEŞTİRİN
Yemeklerde çok tercih edilen zeytinyağı için de pratik bir yöntemimiz var. Biberiye ve fesleğen gibi dilediğiniz aromatik otları zeytinyağınıza ekleyerek buz kalıplarında dondurabilirsiniz. Bu kolay ve hızlı yöntemle yemeklerinize lezzet katmak çok daha kolay!
CİLDİNİZİ FERAHLATIN
Cilt bakımı için kullanılan tonik suları satın almadan evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Maden suyu veya gül suyu kullanarak hazırladığınız toniklerinizi buz kalıplarında dondurarak cilt bakımınızı daha pratik hale getirebilirsiniz.
YUMURTA BEYAZINI ATMAYA SON
Çoğu hamur işi tarifinde yumurtanın sarısını kullanıp beyazını ayırmanız gerekir. Hal böyle olunca da yumurta beyazlarını muhafaza etmek ve kullanmak zor olur. Bu durumlarda yumurta beyazını da buz kalıplarında dondurabilirsiniz. Buz kalıpları çok çabuk bozulabilen yumurta beyazının ömrünü uzatmanıza yardımcı olur. Bu sayede ihtiyacınız olduğunda kolaylıkla tüketebilirsiniz.
DOMATES SALÇANIZI DONDURUP ÖMRÜNÜ UZATIN
Domates salçası çoğu yemekte kullanılan ana malzemelerden biridir. Büyük paketlerde satılan salçalar özellikle sıcak havalarda kolay bir şekilde bozulabilir. İşte bunun önüne geçmek için domates salçanızı buz kalıplarına dökerek onları dondurabilirsiniz. Bu sayede ihtiyacınız kadar salçayı yemeklerinizde kullanabilir, salçanızın kullanım ömrünü uzatabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum