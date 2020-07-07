Buz kalıpları için hayatı kolaylaştıran pratik kullanım önerileri! Çikolata ve makarna sosu...

İşte buz kalıpları için pratik kullanım önerileri...

ET, TAVUK, SEBZE SUYUNUZU KENDİNİZ HAZIRLAYIN

Et ve tavuk haşlayarak elde ettiğiniz stok sularınızı buz kalıplarında dondurarak zamandan tasarruf edebilirsiniz. Bu sayede istediğiniz yemekte buz kalıplarını kullanarak hazırlamış olduğunuz değişik tatları hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca bu yöntem evinizde değerlendirmek istediğiniz sebzeler için de faydalı bir yöntemdir.

SOĞUK KAHVE YAPIN

Yaz mevsiminin en çok tercih edilen içeceklerinden biri de soğuk kahvelerdir. Evinizde hazırladığınız kahvenizi buz kalıplarında dondurup soğuk süt ile servis ederek sizi serinleten pratik ve kolay bir soğuk kahve yapabilirsiniz.

MAKARNA SOSLARI VAKTİNİZİ ÇALMASIN

Makarna çoğu kişi tarafından sevilerek tüketilmektedir. Makarna sosları da makarnalara lezzet katan önemli malzemelerdendir. Hazırladığınız fesleğen ve domates gibi çeşitli ürünlerden yaptığınız kısa sürede bozulabilecek soslarınızı buz kalıplarında dondurarak ömürlerini uzatabilirsiniz. Ayrıca bu yöntem işten yorgun bir şekilde geldiğinizde de kurtarıcınız olabilir. Daha önceden hazırladığınız sos küpleri zamandan tasarruf etmenizi sağlar.