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Buzda Dans'ın açılışında şoke eden an! Ricky Hatton Stephen Mulhern'e yumruk atınca...

15.01.2024 08:05 | Son Güncelleme:
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Holly Willoughby ile birlikte ilk kez sunuculuk yapan Stephen Mulhern, Buzda Dans'a damga vurdu. Ancak eski boksör ve gösteri yarışmacısı Ricky Hatton'un Stephen Mulhern'e yumruk atması sosyal medyayı salladı.

Buzda Dans'ın açılışında şoke eden an! Ricky Hatton Stephen Mulhern'e yumruk atınca...

Buzda Dans'ın on altıncı sezonunun prömiyeri, Ashley Banjo ve Oti Mabuse'nin yanı sıra ikonik jüri üyeleri Jayne Torvill ve Christopher Dean'in dönüşüne ve ünlü patencilerden oluşan yıldızlarla dolu bir kadroya sahne oldu.

Dancing On Ice sunucuları da sosyal medyada gündem oldu. 42 yaşındaki Holly Willoughby, üç ay aradan sonra televizyona geri dönerken Stephen Mulhern de yeni sunucu olarak ekranda boy gösterdi.

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Bir bölümde 45 yaşındaki Ricky mikrofon tutmakla görevlendirildi, ancak Stephen kameraya surat asarken şakanın hedefi haline geldi.

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Eski boksör ve şov yarışmacısı Ricky Hatton'ın Stephen Mulhern'i yumruklaması sosyal medyayı salladı.

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"LÜTFEN ONA VUR"

Holly, "Lütfen ona vur" diye espri yaptı ve boksör tam da bunu yaparak 46 yaşındaki televizyoncunun ayaklarının yerden kesilmesine neden oldu.

Şiddet karşısında şoke olan Holly, Ricky kamera dışında yerde yatan Stephen'ı kontrol ederken ellerini ağzına götürerek nefes nefese kaldı. Ardından da bu durumu gülerek kontrol altına aldı.

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