Buzlar eriyor! Elon Musk, Twitter'ın patronu olmaya bir adım daha yakın

Elon Musk, Twitter'ı satın almak için yaklaşık 43 milyar dolarlık bir teklif sunmuş ve bu teklifin en iyi ve son teklifi olduğunu söyleyerek adeta beklemeye koyulmuştu. Ancak Twitter, zehirli hap yöntemini devreye sokarak Musk'ın şirketi satın almasının önüne önemli bir engel çıkartmıştı. Böylece Musk'ın Twitter'ı satın alma planı adeta bir savaşa dönüşmüştü. Ancak şimdi Twitter ile Musk arasındaki buzlar eriyor gibi görünüyor.

TWITTER DURUŞUNU DEĞİŞTİRDİ

The Wall Street Journal'ın haberine göre Twitter, Elon Musk'ın sosyal platformu satın alma teklifini yeniden değerlendiriyor. İddialara göre Twitter duruşunu değiştirdi ve müzakerelere kapı açtı. Konuya yakın kaynaklar, Twitter yetkililerinin Musk'ın teklifini yeniden incelemek için planlanmış bir toplantıdan bahsetti.

Ayrıca yetkililerin başlangıçta satın alımını engellemeye çalıştıktan sonra milyarderle müzakereye daha açık olabileceği de aktarıldı. Musk'ın, cuma günü özel bir toplantıda hissedarlarla bir araya geldiği bilgisi de mevcut.

BU HAFTA KRİTİK

İddialara göre satın alma anlaşması bu hafta içinde sonuçlandırabilir ve Musk, Twitter'ın patronu olabilir.

Twitter'ın perşembe günü ilk çeyrek sonuçlarını bildirmesi planlanıyor.

