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Buzluktan çıkardığınız gıdaların buzunu dakikalar içinde çözen en iyi eritme tepsileri

02.11.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dondurucudan çıkardığınız et ürünlerini çözdürürken beklemek, sabır ve zaman gerektirir. Üstelik çözülme sürecinde et ürünleri tazeliğini yitirmesi de söz konusu. Ancak sizi bu sorundan kurtaracak bir ürün var. Özel olarak tasarlanan eritme tepsileri sayesinde zamandan tasarruf ederek taze gıdalar tüketmek mümkün. Sizler için birbirinden kullanışlı eritme tepsi modellerini listeledik. Gelin, bu ürünleri birlikte inceleyelim.

Buzluktan çıkardığınız gıdaların buzunu dakikalar içinde çözen en iyi eritme tepsileri

İçindekiler

  • 1. Üçü bir arada: Generic Et Buz Çözme Tepsisi
  • 2. Donmuş gıdaları saatlerce beklemeye son: Atyhao Buz Çözme Plakası
  • 3. Mutfakların aranan ürünü: HD Group Hızlı Buz Çözme Tepsisi
  • 4. Hızlı ve lezzetli: Sazoley Hızlı Buz Çözme Tepsisi
  • 5. Şık bir tasarım: Derclive Dondurulmuş Et Çözdürme Plakası
  • 6. Donuk gıdalar ona emanet: Gelentea Hızlı Buz Çözme Tepsisi
  • 7. Daha basit ve daha kullanışlı: Bricoreche Buz Çözme Tepsisi
  • 8. İkisi bir arada: Loviver Çift Taraflı Kaymaz Buz Çözme Tepsisi
  • 9. Daima taze kalan gıdalar için: Musite Hızlı Buz Çözme Tepsisi
  • 10. Mutfakların olmazsa olmazı: Paullice Buz Çözme Tepsisi

Akşam yemeği için planınızda et yemeği var ve siz yemeğe az bir süre kala eti dondurucudan çıkarmayı unuttunuz. Bu problemi hayatınızda bir kere de olsa yaşamış olmalısınız. Artık bu durum dert değil. Donuk gıdaları, özel tasarlanmış tepsiler aracılığı ile hızlıca çözdürebilirsiniz. Üstelik çözdürdüğünüz gıdaların tazeliği de bu ürünler sayesinde gitmiyor. İşte, en iyi eritme tepsi seçenekleri...

1. Üçü bir arada: Generic Et Buz Çözme Tepsisi

Buzluktan çıkardığınız gıdaların buzunu dakikalar içinde çözen en iyi eritme tepsileri

Kesme tahtası, bıçak bileme aleti ve eritme tepsisi özelliklerini bir arada bulunduran bir ürünle sizi tanıştıralım. Generic Et Buz Çözme Tepsisi, mutfağınızda en önemli yardımcılarınızdan biri olmaya hazır. Donmuş gıdaları hızlıca çözülmesi için ürün, tahta ve özel alaşımlar ile üretilmiş. Oda sıcaklığında hemen çözülemeyen gıdalar, bu ürünle hızlıca pişirilmek üzere hazır hâle gelebiliyor.

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2. Donmuş gıdaları saatlerce beklemeye son: Atyhao Buz Çözme Plakası

Buzluktan çıkardığınız gıdaların buzunu dakikalar içinde çözen en iyi eritme tepsileri

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Son zamanların popüler mutfak araç gereçlerinden biri hâline gelen hızlı donuk gıda çözdürme tepsileri en merak edilen ürünler arasında yer alıyor. Bu ürünlerden biri olan Atyhao Buz Çözme Plakası, donmuş etleri elektrik gibi güç ayrı bir enerjiye gerek duymadan daha hızlı bir şekilde çözüyor. Ürünün özel olarak geliştirilmiş alaşımlı yapısı, sıcaklık alışverişini hızlandırdığı için buzlu yiyecekleri de hızlıca çözebiliyor.

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3. Mutfakların aranan ürünü: HD Group Hızlı Buz Çözme Tepsisi

Buzluktan çıkardığınız gıdaların buzunu dakikalar içinde çözen en iyi eritme tepsileri

Dondurucudan yeni çıkmış etleri çözdürmeden pişirmek sağlık açısından doğru değil. Bunun için etin ilk önce çözülmesini beklemek gerekir. Fakat bu süreç oda sıcaklığına bağlı olarak uzun sürebiliyor. Eğer bu sürecin vaktinizi fazla almasını istemiyorsanız yeni nesil buz çözdürme tepsilerini tercih edebilirsiniz. Bu ürünlerden biri olan HD Group Hızlı Buz Çözme Tepsisi’ni detaylıca inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.

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4. Hızlı ve lezzetli: Sazoley Hızlı Buz Çözme Tepsisi

Buzluktan çıkardığınız gıdaların buzunu dakikalar içinde çözen en iyi eritme tepsileri

Donmuş gıdaları en güvenli ve en hızlı çözdürebilmenin en etkili yolu, buz çözme tepsileri. Özel olarak geliştirilmiş Sazoley Hızlı Buz Çözme Tepsisi, herhangi bir enerjiye ihtiyaç duymaz. Bu sayede oldukça kullanışlı, rahat ve tasarruflu sayılır. Ürünü temizlemek için sadece suyun altına tutmanız yeterli ancak aşındırıcı maddelerden uzak tutmanız gerektiğini söylememizde fayda var.

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5. Şık bir tasarım: Derclive Dondurulmuş Et Çözdürme Plakası

Buzluktan çıkardığınız gıdaların buzunu dakikalar içinde çözen en iyi eritme tepsileri

Türkiye piyasasına yeni giren ve pek bilinmeyen ürünlerden biri, Derclive Dondurulmuş Et Çözdürme Plakası olabilir. Özellikle donmuş et ürünlerinin çözülmesini beklemek zaman alıyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için özel olarak üretilmiş bu tepsi veya diğer bir deyişle plaka, özel yapısı sayesinde süreci hızlandırıyor. Siz de bu kolaylığı mutfağınıza taşımak isterseniz ürüne şans verebilirsiniz.

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6. Donuk gıdalar ona emanet: Gelentea Hızlı Buz Çözme Tepsisi

Buzluktan çıkardığınız gıdaların buzunu dakikalar içinde çözen en iyi eritme tepsileri

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İletken bir malzemeden üretilmiş yüksek hızlı ısı değişimi sağlayan yapısıyla Gelentea Hızlı Buz Çözme Tepsisi ile dondurucudan çıkardığınız et ürünlerini kolayca ve hızlıca çözdürebilirsiniz. Ürün, elektriğe ihtiyaç duymaz ve son derece tasarruf sağlar. Donmuş et ürünlerini pişirmeden önce çözdürmek için eti erkenden dondurucudan çıkarmanıza gerek kalmayacak. İşte, bu sırada yardımınıza bu ürün yetişecek.

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7. Daha basit ve daha kullanışlı: Bricoreche Buz Çözme Tepsisi

Buzluktan çıkardığınız gıdaların buzunu dakikalar içinde çözen en iyi eritme tepsileri

Alüminyum alaşımlı donuk gıda çözdürme tepsileri dışında farklı malzemeden üretilmiş tepsiler de mevcut. Bunlardan biri, BRICORECHE Buz Çözme Tepsisi. Özel ızgaralı tasarımı sayesinde ürün, erime sürecinde açığa çıkan atık suların gıdaya temas etmeden tepsinin alt kısmına birikmesini sağlıyor. Böylece hem hızlı erime gerçekleşiyor hem daha hijyenik bir kullanım oluyor. Siz de bu pratik ürüne mutfağınızda yer açabilirsiniz.

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8. İkisi bir arada: Loviver Çift Taraflı Kaymaz Buz Çözme Tepsisi

Buzluktan çıkardığınız gıdaların buzunu dakikalar içinde çözen en iyi eritme tepsileri

Hem buz çözme tepsisi hem gazlı ocakta pişirme işlemini bir arada yapabileceğiniz iki yönlü bir ürünle tanışmaya hazır mısınız? Loviver Çift Taraflı Kaymaz Buz Çözme Tepsisi, mutfakta işinizi oldukça kolaylaştıracak. Donuk hâldeki eti çözdürdükten sonra farklı bir tava kullanmaya gerek duymadan aynı tepsiyi sap kısmından tutarak tava olarak da kullanmak mümkün.

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9. Daima taze kalan gıdalar için: Musite Hızlı Buz Çözme Tepsisi

Buzluktan çıkardığınız gıdaların buzunu dakikalar içinde çözen en iyi eritme tepsileri

Özel tasarıma sahip farklı bir buz çözdürme ürünü olan Musite Hızlı Buz Çözme Tepsisi, hava sirkülasyonu sağlayarak çözdürme işlemini gerçekleştiriyor. Kapağa ve kapağında bulunan özel cihazdan yayılan hava sayesinde gıdalar taze kalıyor. Şarj ile çalışan ve kullanımı çok rahat olan bu ürün ile zamandan tasarruf ederken çözülme sürecinde tazeliğini yitirmeyen gıdalarla sağlıklı beslenebilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Mutfakların olmazsa olmazı: Paullice Buz Çözme Tepsisi

Buzluktan çıkardığınız gıdaların buzunu dakikalar içinde çözen en iyi eritme tepsileri

Paslanmaz çelikten üretilmiş Paullice Buz Çözme Tepsisi, son derece sağlam ve aşınmalara dayanıklı bir ürün. Donmuş gıdaları hızlıca çözdürürken vitamin ya da mineral kaybına neden olmaz. Tepsinin köşelerinde yer alan silikon parçalar, kaymayı önler. Manuel olarak kullanılabileceğiniz ürün, mutfağınızın en yararlı araç gereçlerinden biri olacak. Siz de bu kullanışlı ve zamandan tasarruf sağlayan tepsiyi sepetinize ekleyebilirsiniz.

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