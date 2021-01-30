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California’da şiddetli yağmur sonrası kıyı şeridindeki yol çöktü

30.01.2021 12:06 | Son Güncelleme:
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ABD’nin California eyaletinde şiddetli yağmurların yol açtığı sel ve çamur nedeniyle kıyı şeridindeki Highway-1 otobanında çökme meydana geldi.ABD’nin California eyaletinde şiddetli yağmurlar etkisini gösterdi.

ABD’nin California eyaletinde şiddetli yağmurların yol açtığı sel ve çamur nedeniyle kıyı şeridindeki Highway-1 otobanında çökme meydana geldi.
ABD’nin California eyaletinde şiddetli yağmurlar etkisini gösterdi. California Eyaleti Ulaşım Departmanı (Caltrans) tarafından yapılan açıklamada, eyaletin pasifik kıyı şeridinde bulunan Big Sur’un güneyinde şiddetli yağmurun yol açtığı sel ve yamaçtan gelen çamur nedeniyle otoyolda çökme meydana geldiği bildirildi. Yolun trafiğe kapatıldığı aktarıldı. Caltrans Sözcüsü Jim Shivers, “Burası otoyolun bir bölümünü kaybettiğimiz yer. Şimdilik çökme meydana gelen tek yer burası. Bakım ekibimiz olası diğer hasarlar için otoyolda devriye geziyor” dedi.
Highway-1 otoyolunun bir bölümü, 2017’de meydana gelen heyelandan sonra 1 yıldan fazla süre boyunca kapalı kalmıştı.

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