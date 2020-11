Call of Duty oyuncusu Maurice “Fero” Henriquez, 21 yaşında hayatını kaybetti

Espor camiasını üzen ölüm haberi Maurice ''Fero'' Henriquez'den geldi. Florida Mutineers takımı adına oynayan ve profesyonel Call of Duty oyuncusu olan 21 yaşındaki Maurice ''Fero'' Henriquez, hayatını kaybetti.

21 yaşındaki oyuncunun vefat haberini Mutineers takımı verdi. Mutineers, Twitter hesabından yaptığı açıklamada oyuncusunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı.

Maurice ''Fero'' Henriquez'in başta intihar ettiğinden şüphelenilmişti. Henriquez'in ailesi ise oyuncunun depresyonla mücadele ettiğini söyleyerek, ölüm nedeninin intihar değil kalp krizi olduğunu belirtti. Ünlü yayıncı NICKMERCS ise Maurice ''Fero'' Henriquez'in için “Call of Duty sahnesi bir efsaneyi kaybetti.” dedi.

This is Maurice's, aka F3ro, family. We are saddened to announce his passing. We would like to state that he did not take his own life and he was not battling depression. We appreciate everyone's love and support. We would also appreciate privacy at this time.