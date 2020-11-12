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Call of Duty oyuncusu Maurice “Fero” Henriquez, 21 yaşında hayatını kaybetti

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
ESPOR  | Son Güncelleme

Profesyonel Call of Duty oyuncusu Maurice ''Fero'' Henriquez, 21 yaşında hayatını kaybetti. Florida Mutineers adına oynayan Maurice ''Fero'' Henriquez'in kalp krizinden öldüğü açıklandı. Maurice ''Fero'' Henriquez'in ölümü espor camiasını yasa boğdu.

Call of Duty oyuncusu Maurice “Fero” Henriquez, 21 yaşında hayatını kaybetti

Espor camiasını üzen ölüm haberi Maurice ''Fero'' Henriquez'den geldi. Florida Mutineers takımı adına oynayan ve profesyonel Call of Duty oyuncusu olan 21 yaşındaki Maurice ''Fero'' Henriquez, hayatını kaybetti.

MUTİNEERS ÖLÜM HABERİNİ DOĞRULADI

21 yaşındaki oyuncunun vefat haberini Mutineers takımı verdi. Mutineers, Twitter hesabından yaptığı açıklamada oyuncusunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı.

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MAURİCE ''FERO'' HENRİQUEZ İNTİHAR MI ETTİ?

Maurice ''Fero'' Henriquez'in başta intihar ettiğinden şüphelenilmişti. Henriquez'in ailesi ise oyuncunun depresyonla mücadele ettiğini söyleyerek, ölüm nedeninin intihar değil kalp krizi olduğunu belirtti. Ünlü yayıncı NICKMERCS ise Maurice ''Fero'' Henriquez'in için “Call of Duty sahnesi bir efsaneyi kaybetti.” dedi.


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