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Call of Duty serisi 300 milyonluk satış rakamına ulaştı

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 04.05.2019 05:39 | Son Güncelleme

Activision, Call of Duty serisinin toplamda 300 milyonluk satış rakamına ulaştığını duyurdu.

Call of Duty serisi 300 milyonluk satış rakamına ulaştı

GameSpot'un haberine göre, Pokemon ve Sonic the Hedgehog serilerinden sonra Call of Duty de 300 milyonu aştı. Pokemon, 2017 yılında Ultra Sun and Moon'un çıkışıyla bu sayıyı aşarken, Sonic the Hedgehog serisi daha önce aşmıştı.

2003 yılında II. Dünya Savaşı konulu ilk oyunuyla hayatımıza giren Call of Duty, ondan sonra neredeyse yıllık bazda yeni oyunlar çıkarıyor. Yoluna Infinity Ward'un geliştireceği Modern Warfare 4 ile devam edeceği iddia edilen serinin en çok satanları Modern Warfare ve Black Ops oyunları.

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Anahtar Kelimeler:
Activision Call of Duty FPS satış rakamları

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