Cam kemik hastalığı hakkında bilinmeyenler

Merak Edilen Yönleri ile Cam Kemik Hastalığı Cam kemik hastalığı zaman zaman adını duysak da ne anlama geldiğini, bu hastalığı yaşamakta olan bireylerin ne gibi zorluklar yaşadığını tam olarak bilmediğimiz hastalıklardan biridir. Bu hastalığı yaşayan bireyler günlük hayatlarını nasıl geçirirler? Cam kemik hastalığı çeşitleri nelerdir ve bu hastalığı yaşamakta olan kişilerin ortalama yaşam süreleri istatistiksel olarak nasıldır? Bu hastalık hakkında detaylı bilgi edinirken tüm bu soruların cevaplanması gerekmektedir. Cam Kemik Hastalığı Nedir? Nasıl Gelişir? Tarihte varlığını koruyan bu hastalık, ilk olarak 19. yüzyıl'da tıp literatüründe yer almıştır. Cam kemik hastalığının tıp literatüründeki adı Osteogenezis İmperfekta olarak bilinir. Protein ve minerallerden oluşan ve vücudumuzun iskelet sistemini meydana getiren dokuya kemik doku denir. Kemiğin yapısında kolajen proteinleri, kalsiyum mineralleri ve fosfor mineralleri bulunur. Kalsiyum ve fosfor kemiğin sertliğini sağlarken, kolajen ise kemiğin esnekliğinden sorumludur. Kolajen adlı proteinlerin yapısında oluşan genetik bozukluğun, yani mutasyonun var olması ile kemik dokusunun yapısında düzensizlik meydana getirir. Oluşan kemik dokusu mukavemet açısından yetersiz, kırılgan ve zayıf kalır. Peki ya cam kemik hastalığı nedir? Yukarıda belirtilen tüm bu durumlara sebep olan hastalığa cam kemik hastalığı denir. Tarihte varlığını koruyan bu hastalık ilk olarak 19. yüzyıl'da tıp literatüründe yer almıştır. Tıp literatüründe ise "Osteogenezis İmperfekta" olarak bilinir.

Kişinin Cam Kemik Hastalığına Sahip Olduğu Nasıl Anlaşılabilir? Belirtileri Nelerdir? Genetik olan ve kalıtsal olarak ilerleyen cam kemik hastalığı, genellikle anneden veya babadan çocuğa geçer. Hastalığın hem anne hem de babadan çocuğa geçtiği durumlar da görülmüştür. Anne karnındaki bebeklerde erken USG ile teşhis konulabilmektedir. Hastaların göz aklarının mavi-gri renkte olması Cam Kemik Hastalığı için önemli bir bulgu olmakla beraber buna "Mavi Sklera" da denilir. Cam kemik hastalığı belirtileri çocuk yaştaki kişilerin dişlerinin zayıf çıkması, kollarda ve bacaklarda anormal şekil bozukluğu (Deformitler), kamburluk (Kifoz), boy kısalığı, bazı solunum problemleri, omurga yapısında bozukluk (Skolyoz), eklemlerde zayıflık, bacaklarda çarpıklık olarak sayılabilir. Hastaların neredeyse yarısında da duyma kaybı söz konusu olabilir. Genellikle duyma kaybı ergenlikten sonra ortaya çıkmaktadır. Vücudun iskelet sistemindeki bozukluklardan dolayı hastanın sindirim ve sinir sistemi olumsuz şekilde etkilenebilir. Kronik kabızlık ve ağrılar, kişinin hayatı boyunca yüzleşebileceği farklı komplikasyonların sadece bazılarıdır.