Cam Tavanlar dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cam Tavanlar'da Leyla ve Cem aşkı alevleniyor!

Show TV'nin merakla beklenen Ojo Pictures imzalı yeni dizisi Cam Tavanlar ekran yolculuğuna başladı. Dizinin yayınlanan ilk bölümünün hemen ardından ikinci bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Romantik komedi dizisi Cam Tavanlar'da Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yanı sıra Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler rol alıyor.

CAM TAVANLAR'IN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bulunduğu konuma kendi çabasıyla ulaşan, çalışkan ve güçlü bir kadın olan Leyla, kendi kurduğu restoran zincirinin CEO'su ve erkeklerin dünyasında ayakta kalma çabası veriyor.

Leyla'nın bütün hayatı, dişiyle tırnağıyla kurduğu restoran zincirine başarılı bir yönetici olan Cem Kumcu'nun eş CEO olarak gelmesiyle tamamen değişti.

Bebeği olarak gördüğü restoranında çıkan bir yangınla mücadele etmeye çalışan Leyla, bir yandan da yurt dışına açılmaya hazırlanan restoran zincirinde hak ettiği konuma gelmenin beklentisi içindeyken karşısına çıkan engellerle büyük bir şok yaşadı.