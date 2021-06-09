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Cam Tavanlar dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cam Tavanlar'da Leyla ve Cem aşkı alevleniyor!

09.06.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin yeni yaz dizisi Cam Tavanlar 1. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrollerini paylaştığı Cam Tavanlar'ın 2. bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Leyla'nın yeni bir restoran açma girişiminin büyük heyecan yarattığı tanıtımda Cem ile aralarındaki çekişme hızla devam ediyor. Süreyya karakteri dikkatleri üzerine çekerken, Leyla ve Cem arasında yaşanan yakınlaşma ikilinin büyük savaşında aşkın da alevlenmeye başladığını gösteriyor.

Show TV'nin merakla beklenen Ojo Pictures imzalı yeni dizisi Cam Tavanlar ekran yolculuğuna başladı. Dizinin yayınlanan ilk bölümünün hemen ardından ikinci bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Romantik komedi dizisi Cam Tavanlar'da Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yanı sıra Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler rol alıyor.

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CAM TAVANLAR'IN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bulunduğu konuma kendi çabasıyla ulaşan, çalışkan ve güçlü bir kadın olan Leyla, kendi kurduğu restoran zincirinin CEO'su ve erkeklerin dünyasında ayakta kalma çabası veriyor.

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Leyla'nın bütün hayatı, dişiyle tırnağıyla kurduğu restoran zincirine başarılı bir yönetici olan Cem Kumcu'nun eş CEO olarak gelmesiyle tamamen değişti.

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Bebeği olarak gördüğü restoranında çıkan bir yangınla mücadele etmeye çalışan Leyla, bir yandan da yurt dışına açılmaya hazırlanan restoran zincirinde hak ettiği konuma gelmenin beklentisi içindeyken karşısına çıkan engellerle büyük bir şok yaşadı.

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Şirketin yönetim kurulu, Leyla'ya hak ettiği konumu vermek yerine onun yanına eş bir CEO getirdi.

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Üstelik yeni CEO Cem ve Leyla'nın ortak geçmişi dengelerin değişeceğinin sinyallerini verdi. Üniversite yıllarında aralarında aşk doğan ikilinin yıllar sonra yeniden yollarının kesişmesi, aralarındaki büyük rekabetin de başlangıcı oldu. Yönetim kurulunun asıl amacı; Leyla'nın işini elinden alıp Cem'i tek CEO yapmaktı.

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Cem bunu öğrenince Leyla'nın hak ettiği konuma ulaşabilmesi uğruna yardım etmek ve yönetimin bu kararını engellemek için elinden geleni yapsa da başarılı olamadı.

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Leyla, büyük bir çaba ve emekle kurduğu restoran zincirindeki işinden ayrılmak zorunda kaldı. Leyla'nın bütün dünyası bir anda tepetaklak olsa da pes etmeden yoluna devam etmeye ve cam tavanları kırmaya karar verdi.

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Leyla'nın bu mücadelesinde en büyük rakibi Cem olacak.

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Finalde karşı karşıya gelen ikili birbirine savaş bayraklarını çekerken, aşk ve rekabet ikileminde neler yaşanacağı seyircide büyük bir merak uyandırdı.

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''Cam Tavanlar'', yeni bölümüyle 16 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Kubilay Aka
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