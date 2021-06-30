Cam Tavanlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Leyla ve Cem arasındaki gerilim giderek yükseliyor!

İlk kez feministler tarafından kullanılan “Cam Tavan” metaforunu isi olarak alan Cam Tavanlar dizisi, konusu ile dikkat çekiyor. Başrollerinde Kubilay Aka ve Bensu Soral’ın yer aldığı yapım, bu hafta 23 Haziran Çarşamba günü üçüncü bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Cem’in aşk teklifine Leyla’nın vereceği cevap merak edilirken, ikisi de beklenmedik bir olayla karşılaşıyor.

CAM TAVANLAR YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Cem ve Leyla arasındaki gerilimin devam ettiği tanıtımda ikili aşk acısı yaşıyor. Leyla'nın tehlikeyle burun buruna geldiği korku dolu anlarda Cem, Leyla'yı kurtarmak için elinden geleni yaparken aralarındaki yakınlaşma da dikkat çekiyor. Leyla ve Cem yoğun duygular yaşarken izleyicilere romantik bir bölümün sinyalleri veriliyor.

Leyla ile Cem'in asansörde yaşadığı yakın anların dikkat çektiği tanıtımda Cem, Leyla'yı büyük bir tehlikeden çekip çıkarıyor. Leyla'nın başına ne geldiği büyük bir merak konusu olurken ikilinin gözyaşları duygu dolu anların yaşanacağının sinyallerini veriyor.

Leyla ve Cem'in arasında soğuk rüzgarların estiği tanıtımda Lujuria, maddi bir krizle karşı karşıya kalıyor. Leyla, restoranını kurtarmak için bir yol düşünürken Cem, Asude olarak Lujuria'yı kiralamayı teklif ediyor. Bu durumun ikiliyi nasıl etkileyeceği büyük bir merak konusu oluyor.

CAM TAVANLAR SON ÖZET

Leyla ve Cem’in arasındaki çekimin giderek arttığı romantik fragmanda, ikili aşka karşı koyamazken başlattıkları savaşın gidişatında neler yaşanacağı ise merak ediliyor.

Cem'in ortada net bir aşk teklifi var. Hem de en sıcağından... Leyla ne cevap verecek derken hayat onlara ters bir top atıyor: Leyla, iş tarafında Cem'in danışmanı ve karar vericisi oluyor.

Bu arada Süreyya, Şinasi, Aylin Şef ve İskender hayatlarına gümbür gümbür bir giriş yapıyorlar. Haldun ise kılıcını çekiyor. Leyla ve Cem ilişkisini tam orta yerinden yarmak üzere... Aşk bütün bu engelleri aşabilecek mi? Kim bu aşkın yanında, kim düşman?



