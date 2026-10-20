Çamaşır yıkarken faturayı artıran 5 alışkanlık

Sık çamaşır yıkanan evlerde farkında olmadan yapılan bu 5 şey, elektrik faturasının yükselmesine neden oluyor.

1. ÇAMAŞIRLARI GEREĞİNDEN YÜKSEK SICAKLIKTA YIKAMAK

Her çamaşırı 60 derecede yıkamak daha iyi temizleneceği anlamına gelmiyor. Çamaşır makinesinin harcadığı enerjinin önemli bir bölümü suyu ısıtmak için kullanılıyor. Bu nedenle sıcaklık yükseldikçe enerji ihtiyacı da artıyor.

Günlük ve çok kirli olmayan çamaşırlarda, kumaşın bakım etiketi ve kullanılan deterjan uygunsa 30-40 derece çoğu zaman yeterli olabilir. Havlu, nevresim veya hijyen açısından daha yüksek sıcaklık gerektiren çamaşırlarda ise kumaşın yıkama talimatına göre hareket etmek gerekiyor.

2. MAKİNEYİ YARIM DOLUYKEN ÇALIŞTIRMAK

Birkaç parça kıyafet için makineyi sık sık çalıştırmak, aynı miktardaki çamaşır için daha fazla yıkama programı kullanılması anlamına geliyor. Bu da toplam su ve elektrik tüketimini artırabiliyor.

Makinenin kapasitesini verimli kullanmak için yeterli miktarda çamaşır birikmesini beklemek daha avantajlı. Ancak bu kez de tamburu ağzına kadar sıkıştırmamak gerekiyor. Aşırı yükleme çamaşırların yeterince hareket edememesine, iyi temizlenmemesine ve yeniden yıkama ihtiyacına yol açabilir.

3. HER YIKAMADA UZUN VE YOĞUN PROGRAM SEÇMEK

Çok kirli iş kıyafetleriyle gün içinde birkaç saat giyilmiş bir tişörtün aynı programda yıkanması gerekmiyor. Buna rağmen alışkanlıkla her seferinde yoğun programı seçmek gereksiz kaynak tüketimine neden olabilir.

Programı çamaşırların kirlilik seviyesine ve kumaş türüne göre seçmek önemli. Az kirli günlük çamaşırlarda uygun kısa veya ekonomik seçenekler değerlendirilebilir. Burada makinenin kullanım kılavuzundaki program özelliklerini kontrol etmek en doğru yöntem.

4. ECO PROGRAMINI SÜRESİ UZUN DİYE KULLANMAMAK

“Eco programı daha uzun sürüyor, o halde daha fazla elektrik harcıyor” düşüncesi yanıltıcı olabiliyor. Eco programları genellikle daha düşük sıcaklıklarda ve enerjiyi daha verimli kullanacak şekilde çalışıyor.

Program süresinin uzun olması tek başına daha yüksek enerji tüketildiği anlamına gelmiyor. Makinenizin kullanım kılavuzunda uygun olduğu belirtilen çamaşırlarda eco programını tercih etmek, özellikle düzenli kullanımda enerji ve su tüketimini azaltmaya yardımcı olabilir.

5. BAKIM VE TEMİZLİĞİ İHMAL ETMEK

Çamaşır makinesinin kendisinin de düzenli bakıma ihtiyacı var. Filtrenin kontrol edilmemesi, deterjan çekmecesinde kalıntıların birikmesi veya makinenin bakım programlarının uzun süre yapılmaması performansı olumsuz etkileyebilir.

Makinenin üretici tarafından önerilen aralıklarla temizlenmesi ve filtre bakımının yapılması, cihazın düzgün çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca gereğinden fazla deterjan kullanmak da daha temiz çamaşırlar anlamına gelmez; fazla köpük bazı makinelerde durulama sürecini etkileyebilir.