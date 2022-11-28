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Camdaki Kız’da bomba ayrılık! En çok konuşulan karakter diziye veda ediyor

28.11.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinin 61. Bölümünde bomba bir ayrılık yaşanacak. Dizide Cana karakterine Hande Ataizi dizinin 61. bölümünde veda edecek. Cana'nın diziden nasıl çıkacağı merak konusu oldu.

Camdaki Kız’da bomba ayrılık! En çok konuşulan karakter diziye veda ediyor

OGM Pictures imzalı Camdaki Kız dizisinin 61. Bölümünde bomba bir ayrılık yaşanacak. Kanal D’nin dizisi “Camdaki Kız” üçüncü sezonunda da seyirciden büyük ilgi görüyor. Başarılı yönetmen Nadim Güç’ün çektiği dizi Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden ekrana uyarlanmıştı. Bu sezon sonunda bitmesi planlanan dizinin 61. bölümü büyük bir ayrılığa sahne olacak.

HANDE ATAİZİ DİZİYE DEVA EDİYOR!

Birsen Altundaş'ın haberine göre; dizinin ilk bölümünden itibaren tansiyonu yükselten, entrikalarıyla senaryoyu sürükleyen Hande Ataizi projeye veda edecek. 2 bölüm stoklu giden dizide Cana karakterinin projeye nasıl veda edeceği merak konusu…

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HAYRİ'NİN EŞİ GELİYOR

  1. bölümde Hayri’nin eşi Türkan da dizinin hikâyesine dahil olacak. Türkan’a hayat verecek oyuncu henüz belli olmadı. Gizem yaratmayı seven yapım şirketi karakterin yüzünü göstermeyecek. Dizide Nalan’in babası Metin’e hayat verecek oyuncu için de cast çalışmaları devam ediyor. Role güçlü bir oyuncunun hayat vermesi planlanıyor.

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FERİDE İNTİHAR EDECEK

Öte yandan dizinin bel kemiği karakterlerinden Feride’ye hayat veren değerli oyuncu Nur Sürer’in geçen sezon sonu projeye veda edeceği konuşuluyordu. Ancak yapım şirketi Sürer’in anlaşmasını aralık sonuna kadar uzatmaya karar vermişti. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabında Feride intihar ederek yaşamına son veriyor.

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