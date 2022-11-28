Camdaki Kız’da bomba ayrılık! En çok konuşulan karakter diziye veda ediyor

OGM Pictures imzalı Camdaki Kız dizisinin 61. Bölümünde bomba bir ayrılık yaşanacak. Kanal D’nin dizisi “Camdaki Kız” üçüncü sezonunda da seyirciden büyük ilgi görüyor. Başarılı yönetmen Nadim Güç’ün çektiği dizi Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden ekrana uyarlanmıştı. Bu sezon sonunda bitmesi planlanan dizinin 61. bölümü büyük bir ayrılığa sahne olacak.
Birsen Altundaş'ın haberine göre; dizinin ilk bölümünden itibaren tansiyonu yükselten, entrikalarıyla senaryoyu sürükleyen Hande Ataizi projeye veda edecek. 2 bölüm stoklu giden dizide Cana karakterinin projeye nasıl veda edeceği merak konusu…
Öte yandan dizinin bel kemiği karakterlerinden Feride’ye hayat veren değerli oyuncu Nur Sürer’in geçen sezon sonu projeye veda edeceği konuşuluyordu. Ancak yapım şirketi Sürer’in anlaşmasını aralık sonuna kadar uzatmaya karar vermişti. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabında Feride intihar ederek yaşamına son veriyor.