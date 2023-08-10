Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler 'Bu kadar da olmaz' dedi

Başrollerini Feyyaz Şerioğlu, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerle paylaştığı Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Nalan karakteriyle büyük beğeni toplayan Burcu Biricik'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Güzelliği ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ünlü ismin yıllar içindeki değişimi herkesi şoke etti.

Güzel oyuncu, yıllar önce yayınlanan ve reyting rekorları kıran tarihi dizi "Muhteşem Yüzyıl"daki haliyle çok konuşuldu. Ünlü ismin 2011 yılındaki estetiksiz hali dikkatlerden kaçmadı. Kullanıcılar güzel oyuncunun yüzündeki değişime dikkat çekti.

Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya’da doğdu. 2006 yılında Antalya’da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi.

Lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamlarken, aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı.

Biricik, oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda stajyer kadroda yer alarak başladı.

Burada İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım ve Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.

2007 yılında Show TV'de yayımlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı.

Daha sonra Toprağın Günlüğü adlı kısa filmi çeken Biricik, Kanal D'de 2011 yılında yayımlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı.



