Cami hoparlöründen yükselen ses herkesi şaşırttı! Eski cami imamı çocuklar için “Ali Baba’nın Çiftliği” şarkısını söyledi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezlerinde yaşanan 7.7 ile 7.6 büyülüklerindeki depremler 10 ili derinden etkiledi. Depremde binlerce bina yerle bir olurken on binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Deprem bölgesine kurulan çadır kentlerde hayatını devam ettiren depremzedeler cami hoparlöründen yükselen sesle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camii'nin eski imamı Ömer Faruk çocuklara deprem travmasını unutturmak için hoparlörden Ali Baba’nın Çiftliği şarkısını söyledi. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla çekilirken sosyal medyada kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.