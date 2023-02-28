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Cami hoparlöründen yükselen ses herkesi şaşırttı! Eski cami imamı çocuklar için “Ali Baba’nın Çiftliği” şarkısını söyledi

28.02.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 6 Şubat gününde Türkiye’yi derin bir yasa boğdu. Deprem bölgesinde on binlerce vatandaş hayatını kaybederken Türkiye’den ve dünyadan yardım yağdı. Kahramanmaraş’ta depremzede çocukların yüzünü güldürmek için eski cami imamı hoparlörden Ali Baba’nın Çiftliği şarkısını söyledi.

Cami hoparlöründen yükselen ses herkesi şaşırttı! Eski cami imamı çocuklar için “Ali Baba’nın Çiftliği” şarkısını söyledi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezlerinde yaşanan 7.7 ile 7.6 büyülüklerindeki depremler 10 ili derinden etkiledi. Depremde binlerce bina yerle bir olurken on binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Deprem bölgesine kurulan çadır kentlerde hayatını devam ettiren depremzedeler cami hoparlöründen yükselen sesle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camii'nin eski imamı Ömer Faruk çocuklara deprem travmasını unutturmak için hoparlörden Ali Baba’nın Çiftliği şarkısını söyledi. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla çekilirken sosyal medyada kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.

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