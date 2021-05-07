Camilerde teravih kılınacak mı? Kadir Gecesinde camiler açık mı?

Türkiye’de uygulanan tam kapanma döneminde insanların hayati ihtiyaçlarını karşılayacağı işletmeler dışında her yer kapatıldı. Bazı sektör çalışanları dışında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Tam kapanma döneminde camilerde teravih namazı ile ilgili Diyanet’ten açıklama geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, tam kapanmada camilerde cuma namazı kılınabilecek. Ancak alınan tedbirler aynen geçerli olacak. Diyanet, tam kapanma döneminde Kadir Gecesinde camilerde teravih namazının kılınmayacağını, herhangi bir dini organizasyonun yapılmayacağını açıkladı.
Yani her bir müslüman, kadir gecesini kendi evinde ihya edecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:
Camilerde abdest alınmıyor, evde ya da iş yerlerinde abdest alınıp gelinecek (abdesthane ve şadırvan kapalı olacak).
Maskesiz camiye girmek yasak.
Camilerde belirlenen aralıklarla saf tutulacak.
Herkes kendi seccadesini yanında getirecek.
Cuma namazı caminin bahçesinde kılınacak, camide kılınmayacak.
Namaz çıkışlarında asla tokalaşma yok.
Öğlen-ikindi, cemaatle kılınacak diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyen Müslümanlar için camiler açık tutulacak.
Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek.
Camilerde ortak kullanıma açık olan rahle, tespih, ayakkabı çekeceği kullanılmayacak.
Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, hutbe okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak.
Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları gerek.