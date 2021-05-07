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Camilerde teravih kılınacak mı? Kadir Gecesinde camiler açık mı?

07.05.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olan Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilecek. Bu dua, ibadet, namaz ve Kur’an-ı Kerim okunarak ihya edilecek Kadir Gecesinde bu yıl camilerin açık olup olmayacağı, teravih namazının kılınıp kılınmayacağı belli oldu.

Camilerde teravih kılınacak mı? Kadir Gecesinde camiler açık mı?

Türkiye’de uygulanan tam kapanma döneminde insanların hayati ihtiyaçlarını karşılayacağı işletmeler dışında her yer kapatıldı. Bazı sektör çalışanları dışında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Tam kapanma döneminde camilerde teravih namazı ile ilgili Diyanet’ten açıklama geldi.

CAMİLERDE TERAVİH KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, tam kapanmada camilerde cuma namazı kılınabilecek. Ancak alınan tedbirler aynen geçerli olacak. Diyanet, tam kapanma döneminde Kadir Gecesinde camilerde teravih namazının kılınmayacağını, herhangi bir dini organizasyonun yapılmayacağını açıkladı.

Yani her bir müslüman, kadir gecesini kendi evinde ihya edecek.

CAMİLERDE ALINAN TEDBİRLER

Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

Camilerde abdest alınmıyor, evde ya da iş yerlerinde abdest alınıp gelinecek (abdesthane ve şadırvan kapalı olacak).

Maskesiz camiye girmek yasak.

Camilerde belirlenen aralıklarla saf tutulacak.

Camilerde teravih kılınacak mı? Kadir Gecesinde camiler açık mı

Herkes kendi seccadesini yanında getirecek.

Cuma namazı caminin bahçesinde kılınacak, camide kılınmayacak.

Namaz çıkışlarında asla tokalaşma yok.

Öğlen-ikindi, cemaatle kılınacak diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyen Müslümanlar için camiler açık tutulacak.

Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek.

Camilerde ortak kullanıma açık olan rahle, tespih, ayakkabı çekeceği kullanılmayacak.

Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, hutbe okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları gerek.

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Anahtar Kelimeler:
Teravih namazı Kadir gecesi

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