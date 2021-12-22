Can dostlarını en iyisiyle beslemek isteyen ama bütçesini de düşünmek zorunda olanlara mama önerileri

Evcil hayvanlarınızın gelişimini desteklemek ve ileride yaşayabileceği sağlık sorunlarının önüne geçmek istiyorsanız mama tercihinize dikkat etmelisiniz. Ürünün içeriği kedi, kuş ya da köpeğiniz için mama seçerken üzerinde durmanız gereken en önemli noktalardan biri olabilir. Eğer siz de dostlarınızı en iyisiyle beslemek istiyorsanız bütçenizi yormayacak mama markalarını listelediğimiz yazımızı inceleyebilirsiniz.

1. Yetişkin kediler için Hills Science Plan Tavuklu Kedi Maması

Deri ve tüy problemi yaşaması muhtemel, sağlıklı yetişkin kedilerin besin ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılamak üzere formüle edilmiş Hills Science Plan Tavuklu Kedi Maması, yüksek kaliteli içeriği ile ön plana çıkar. Zenginleştirilmiş yağ asitleri, eşsiz protein ve vitamin kombinasyonu ile üstün beslenme sağlayan mama, kedinizin kuru, pullanmış ve kaşıntılı deri yapısının düzelmesine yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra diş çürümelerini de önleyen ürün, ağız sağlığının korunması için de faydalı.

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2. Kedinizin sindirim sistemine yardımcı olan Royal Canin Indoor Kedi Maması

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Dünyanın en çok tercih edilen mama markaları arasında yer alan Royal Canin, sokak kedilerinden daha az egzersiz yapan yetişkin ev kedileri için özel olarak hazırlanmış içeriği ile dengeli ve tam bir diyet sağlar. Ev kedilerinin kalori alımının egzersiz düzeyiyle uyumlu olmasını sağlamak için makul oranda yağ içeriğine sahip olmasıyla ön plana çıkar. Kaliteli proteinler içeren ürün, kedinizin sindirim sisteminin düzenli çalışmasına da destek olur.

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3. %100 doğal malzemelerden üretilen LaVital Tavuklu Yetişkin Kedi Maması

Evcil hayvan dostlarımızın sağlığına destek olmak için tamamen doğal malzemelerden üretilen La Vital Maintanance Tavuklu Yetişkin Kedi Maması, 12 ay ve üzeri kediler için ideal beslen değerlerine sahip. Kalsiyum fosfor oranı ve içeriğindeki yüksek kaliteli proteinler sayesinde kedinizin kas ve kemik yapısını destekleyen ürün, kolay sindirilebilir olması ile de tercih ediliyor. Sahip olduğu düşük magnezyum seviyesi sayesinde olası böbrek hastalıklarının da önüne geçen mama, katkı maddesi içermeyen formülüyle kullananların favorisi olmaya aday.

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4. Aroması ile ön plana çıkan ND Tavuk Narlı Yetişkin Kedi Maması

%100 doğal ürün içeriği ve farklı aromaları ile ön plana çıkan N&D markası, Tavuk Narlı Kısırlaştırılmış Yetişkin Tahılsız Kedi Maması ile kedinizin hayır diyemeyeceği bir lezzet sunar. Kedilerin damak tadına, metabolizmasına ve doğasına uygun olarak formüle edilmiş içeriği ile dikkat çeken ürün, taze meyve ve sebzeleri ile dengeli vitamin ve mineral desteği sağlar. Kediniz için kaliteli taze et içeren mama, aynı zamanda ihtiyaç duydukları proteini karşılar.

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5. Muhteşem bir ödül maması: Quik Kedi Konservesi



İçeriğinde kedilerin günlük olarak ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri barındıran Quik Kedi Konservesi’ni ödül maması olarak tercih edebilirsiniz. Çoğu mama markasından farklı olarak ciğer ve tavşan eti içeren ürün hem lezzetli hem besleyici olması ile ön plana çıkar. Et içeriğinin yanında özel soslar ve tahıllar da barındıran Quik Kedi Konservesi, kediniz için eşsiz bir ziyafet sunar. Tam ve dengeli bir beslenme sağlayan mama, mineral ve vitamin içeriği ile aradığınız ürün olabilir.

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6. Yavru köpekler için Mera Pure Sensitive Hindili Köpek Maması

En iyi köpek maması markalarından olan Mera, köpeğinizin sağlığını düşünerek kaliteli ürünler kullanır. Yavru mini ırk köpekler için hazırlanmış Pure Sensitive Puppy Hindili Köpek Maması da hindi eti ve pirinç içeriği ile köpeğinizin ihtiyaç duyduğu besin değerlerini almasını sağlar. Kuru mama arayanlar için iyi bir seçenek olan mama, 1 ila 5 aylık orta ve büyük ırk köpekler tarafından da tüketilebilir. Sindirim sistemi, deri ya da tüy problemi yaşayan köpekler için de uygun olan mama, köpeğinizin eski sağlığına kavuşmasına yardımcı olur.

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7. Köpeğinizin hayır diyemeyeceği bir lezzet için ACANA Köpek Maması

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Köpeğinizin kondisyon seviyesini en üst düzeye çıkarmak için sınırlı miktarda karbonhidrat ve bol et proteini içeriği ile dikkat çeken Acana Wild Prairie Köpek Maması, köpeğinizin ihtiyaç duyduğu besin değerlerini içerir. Biyolojik olarak et bakımından zengin bir beslenmeye ihtiyaç duyan köpeğiniz için gerekli besin ögelerini içerir. Dayanıklı tüy ve deri yapısı için gerekli olan vitamin ve mineralleri de içeren mama, takviye maddelerine olan ihtiyacı azaltır.

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8. Katkı maddesi içermeyen Pro Plan Medium Puppy Köpek Maması

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Zengin kuzu etinden gelen kaliteli protein içeriği ile köpeklerin favorisi olan Pro Plan Medium Puppy Kuzu Etli Köpek Maması, orta ırk yavru köpekler için yeterli ve dengeli bir beslenme sunar. Mama, köpeğinizin bir öğünde ihtiyacı olan tüm besinsel öğeleri içerirken hassas sindirim sistemi sağlığının korunmasına da yardımcı olur. Ayrıca bağırsak sağlığı üzerindeki olumlu etkisi ile köpeğinizin mikro flora dengesinin gelişimini destekler.

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9. Köpeğinizin dengeli beslenmesi için: Royal Canin Maxi Adult Köpek Maması

Kolay sindirilebilir protein kaynakları kullanılarak hazırlanan Royal Canin Maxi Adult Köpek Maması, en son teknoloji kullanılarak el değmeden üretilir. Büyük ırk köpek yavrularının uzun büyüme süreci için özel olarak formüle edilen mama, yavru köpeğinizin ihtiyaç duyduğu enerji ihtiyaçlarını karşılar. Ayrıca sindirim sistemi sağlığını desteklemeye ve dengeli bir bağırsak florası oluşumuna katkıda bulunan mama, doğal savunmasını desteklemek için yararlı bir antioksidan kompleksi içerir. Protein açısından zengin olan mama, aylık üretildiği için en taze ürünleri size ulaştırır.

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10. Lezzetli ve değerli bileşenleri ile Nature Plan Meyve Aromalı Ballı Kuş Yemi



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Kuşlar için doğal beslenme alışkanlıklarına dikkat edilerek hazırlanmış olan Nature Plan Meyve Aromalı Ballı Muhabbet Kuşu Yemi, kuşunuzun günlük vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılamak için doğru bir tercih olabilir. Ay çekirdeği, aspir tohumu, kanarya yemi, keten tohumu, yulaf tohumu, istiridye kabuğu, sorgum tohumu ve deniz yosunu gibi sağlıklı içerikleri ile ön plana çıkan yem, kuşunuzun bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direncini arttırır.

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