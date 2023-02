Can Yaman eleştirilere ateş püskürdü! Takipçisine verdiği cevap tepki çekti: ''İşine bak, bağış yap''

Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Türkiye'nin günlerdir yaraları sarmaya çalıştığı depreme birçok ünlü isim başlattığı kampanyalarla destek oluyor. Bu kampanyalardan birini duyuran Can Yaman'a sosyal medyadan eleştiri yağdı. Yaman ise eleştirilere kayıtsız kalamadı ve adeta ateş püskürdü....

Bir süredir kariyerine İtalya’da devam eden ünlü oyuncu Can Yaman, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak “İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, ülkemde yaşanan felakete bir parça yardımı olabileceğini ümit ederek, bu kampanyayı hazırlamayı görev bildik. İtalya’da kurduğumuz derneğimiz Can Yaman for Children olarak Türkiye’de bulunan AHBAP Derneği ile iş birliği yapmaktayız. Bio’da bulunan linkten yardım linklerini bulabilirsiniz. Böyle bir felaketin dünyanın hiçbir yerinde çocukları bulmaması dileği ile şimdiden yardımlarınıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Yardım kampanyasına kısa sürede binlerce yorum geldi. Yaman’ın gelen yorumlara verdiği cevaplar ise görenleri şoke etti.

Paylaşımını önce yalnızca İtalyanca yapan oyuncuya bir takipçisi “Neden Türkçe değil?” diye sorunca Yaman, “Allah’ın m*lı, kampanya yurt dışındakiler için” cevabını verdi.

Bir başka takipçisinin ise “4 günün sonunda mı?” yorumuna ise Yaman “Evet, işine bak bağış yap” dedi. Yaman’ın kaba ve hakaret içeren bu cevapları ise kısa sürede büyük tepki topladı.

AFAD'A BAĞIŞ YAPMIŞTI

Can Yaman, Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu ve 10 ilin etkilendiği iki büyük depremin ardından depremzedeler için AFAD'a 250 bin TL'lik bir bağışta bulunmuştu.