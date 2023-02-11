MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Can Yaman eleştirilere ateş püskürdü! Takipçisine verdiği cevap tepki çekti: ''İşine bak, bağış yap''

Can Yaman eleştirilere ateş püskürdü! Takipçisine verdiği cevap tepki çekti: ''İşine bak, bağış yap''

11.02.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın merkez üssü olduğu ve 10 ilin etkilendiği iki büyük depremin ardından ünlü oyuncu Can Yaman'da paylaşım yaparak yardım istedi. Oyuncunun sosyal medyadan yaptığı paylaşıma kısa sürede binlerce yorum yapıldı. Bazı takipçilerinin eleştirisine dayanamayan Yaman adeta ateş püskürdü ve verdiği kaba cevaplar oldukça tepki çekti...

Can Yaman eleştirilere ateş püskürdü! Takipçisine verdiği cevap tepki çekti: ''İşine bak, bağış yap''

Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Türkiye'nin günlerdir yaraları sarmaya çalıştığı depreme birçok ünlü isim başlattığı kampanyalarla destek oluyor. Bu kampanyalardan birini duyuran Can Yaman'a sosyal medyadan eleştiri yağdı. Yaman ise eleştirilere kayıtsız kalamadı ve adeta ateş püskürdü....

Bir süredir kariyerine İtalya’da devam eden ünlü oyuncu Can Yaman, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak “İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, ülkemde yaşanan felakete bir parça yardımı olabileceğini ümit ederek, bu kampanyayı hazırlamayı görev bildik. İtalya’da kurduğumuz derneğimiz Can Yaman for Children olarak Türkiye’de bulunan AHBAP Derneği ile iş birliği yapmaktayız. Bio’da bulunan linkten yardım linklerini bulabilirsiniz. Böyle bir felaketin dünyanın hiçbir yerinde çocukları bulmaması dileği ile şimdiden yardımlarınıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

can yaman paylaşımı

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Yardım kampanyasına kısa sürede binlerce yorum geldi. Yaman’ın gelen yorumlara verdiği cevaplar ise görenleri şoke etti.

can yaman 1

Paylaşımını önce yalnızca İtalyanca yapan oyuncuya bir takipçisi “Neden Türkçe değil?” diye sorunca Yaman, “Allah’ın m*lı, kampanya yurt dışındakiler için” cevabını verdi.

can yaman 2

Bir başka takipçisinin ise “4 günün sonunda mı?” yorumuna ise Yaman “Evet, işine bak bağış yap” dedi. Yaman’ın kaba ve hakaret içeren bu cevapları ise kısa sürede büyük tepki topladı.

can yaman 4

AFAD'A BAĞIŞ YAPMIŞTI

Can Yaman, Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu ve 10 ilin etkilendiği iki büyük depremin ardından depremzedeler için AFAD'a 250 bin TL'lik bir bağışta bulunmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yasemin Sakallıoğlu ve eşinin acı günü! ''Enkazdan sağ çıkamadılar''Yasemin Sakallıoğlu ve eşinin acı günü! ''Enkazdan sağ çıkamadılar''
Ünlü isim ulaşılamayan 30 köye ulaştıÜnlü isim ulaşılamayan 30 köye ulaştı
Canlı yayında kendisini tutamadıCanlı yayında kendisini tutamadı
Anahtar Kelimeler:
deprem Can Yaman afad can yaman kimdir sosyal medya Oyuncu ünlü oyuncu istedi

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin gündemindeki rezidansta gördüklerine inanamadılar!

Türkiye'nin gündemindeki rezidansta gördüklerine inanamadılar!

"Söz veriyoruz" İddialara yanıt verdi: Sosyal medyadan yayınlayacağız

"Söz veriyoruz" İddialara yanıt verdi: Sosyal medyadan yayınlayacağız

Enkazda 4 milyon dolar buldu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Enkazda 4 milyon dolar buldu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Enkazda 'domuz damı' kurdular! 8 yaşındaki Esra günler sonra böyle kurtarıldı

Enkazda 'domuz damı' kurdular! 8 yaşındaki Esra günler sonra böyle kurtarıldı

ABD'li uzman 'olağan dışı' diyerek açıkladı: Zemin hala tepki veriyor

ABD'li uzman 'olağan dışı' diyerek açıkladı: Zemin hala tepki veriyor

Deniz Baykal yaşamını yitirdi

Deniz Baykal yaşamını yitirdi

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.