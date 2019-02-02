Can Yücel sözleri resimli: En güzel, kısa, Can Yücel aşk sözleri ve Can Yücel şiirleri

Ünlü şairimiz Can Yücel’in sözleri ve şiirleri, yıllara damga vurmayı başarmış ve milyonlarca kişiyi etkilemiştir. Aramızdan ayrılmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Can Yücel’in sözleri ve şiirleri halen etkileyiciliğini korumaktadır. Aşk dolu, hayata dair ve kendine özgü samimi olan Can Yücel sözlerini sizler için haberimizde derledik. Etkileyici, anlamlı, kısa Can Yücel sözleri ile resimli Can Yücel sözleri içinden seçtiklerinizi Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilir, WhatsApp’tan gönderebilirsiniz. İşte müthiş Can Yücel sözleri... KISACA CAN YÜCEL’İN HAYATI 1926’da İstanbul’da doğan Can Yücel, ilk Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel’in oğludur. Orta öğrenimini Ankara Erkek Lisesi’nde tamamlayan Can Yücel, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Filoloji Bölümü’nde okudu. İngiltere’de Cambridge Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Can Yücel, bir süre Londra'da BBC Radyosu'nda çalıştı. Can Yücel, Türkiye’ye döndükten sonra kısa bir süre Bodrum’da turist rehberliği yaptı. Daha sonra İstanbul’a yerleşen, bağımsız çevirmenlik yapan Can Yücel, 1945-1965 yılları arasında “Yenilikler”, “Beraber”, “Seçilmiş Hikayeler”, “Dost”, “Sosyal Adalet”, “Şiir Sanatı”, “Dönem”, “Yöne”, “Ant”, “İmece”, “Papirus” adlı dergilerde yazdı.

Ünlü dünya şairlerinden çevirdiği şiirleri bir araya getirdiği “Her Boydan” adlı kitabı 1959 yılında yayımlanan Yücel, yapıtlarını “Yazma” (1950), “Sevgi Duvarı” (1973), “Bir Siyasinin Şiirleri” (1974), “Ölüm ve Oğlum” (1976), “Şiir Alayı” (1981), Rengarenk (1982), “Gökyokuş” (1984), “Canfeda” (1987), “Çok bi Çocuk” (1988), “Kısadevre” (1990) ve “Kuzgunun Yavrusu” (1990) adlı kitaplarda topladı. Güler Yücel ile evli olan ve iki kızı olan edebiyatımızın aykırı şairi Can Yücel’i 12 Ağustos 1999 yılında kaybettik. CAN YÜCEL SÖZLERİ Türk edebiyatına farklı tarzı ile damgasını vurmuş ve iz bırakmış şairlerinde Can Yücel’in aramızdan ayrılmasının üzerinden yaklaşık 20 yıl geçmesine rağmen, bazen kısa fakat bir o kadar anlamlı bazen uzun ve aşk sözleri her şekilde paylaşılmaya devem ediliyor. Günümüzde özellikle sosyal medyadan değişik mesajlar vermek için Can Yücel sözleri gibi ünlülerin, düşünürlerin söyledikleri paylaşılmaktadır. Sayfamızda bu değerli insan, Can Yücel’in o nadide sözlerinden bir kısmını sizler için derledik. İşte Can Yücel sözleri...

KISA CAN YÜCEL SÖZLERİ Bir kısa söze kitap dolusu anlamlar sığdırabiliyor Can Yücel. Mesela "Sevince çocuk oluyor insan." Deyince okuyan herkese göre farklı anlamlar çıkabilir veya bunu paylaşmak isteyen çok farklı bir anlam yükleyebilir. İşte bu şekilde büyük anlamlar içeren kısa Can Yücel sözlerini haberimizde topladık. Sizler de bu kısa sözlerden istediklerinizi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Vedalar acıtsa da bazen gitmek gerekir. İnsan hapşırdığı gün ölmezmiş. Kibar olmak, haklı olmaktan daha önemlidir. Ölürsem neye gam yerim ki en çok? Bir daha küfredemeyeceğime. Ağlayanı güldürebilmek; ağlayanla, ağlamaktan daha değerliymiş. Aşk da önemli olan aynı elleri tutmak değil, bir ömür hiç bırakmamaktır. Senden ayrılınca anımsadım dünyanın bu kadar kalabalık olduğunu. Bir şanstan söz ettirmeyecek kadar, mükemmel olmalı aşk. Küfür burjuvazinin ağzında lağım çukurudur, işçi sınıfının ağzında açan çiçektir… Bir şanstan söz ettirmeyecek kadar mükemmel olmalı aşk. Yüz kızartıcı bir suç değildir hırsızlık; çalınan birinin kalbiyse eğer.

Aşk da önemli olan aynı elleri tutmak değil, bir ömür hiç bırakmamaktır. Senden ayrılınca anımsadım dünyanın bu kadar kalabalık olduğunu. Benim halim memleketin hali. Heyt bu kadına can veren tanrım sarı bir yatışı var bütün çarşaflardan ayrı. Sen mi kaldın dedim düzeltecek dünyayı, vurup kapıyı çıktım. Utanılacak bir şey değildir ağlamak, yürekten süzülüp geliyorsa gözyaşı eğer. Unutma; onu artık unuttum demek, bir kez daha hatırlamaktır aslında. İnkar edip içimizde sakladığımız şeyler gerçekliğini kaybetmiyor. Sevdiğin kadar sevilirsin. Sen cevapları ezberliyorsun ama, hayat asla aynı soruyu tekrarlamaz. Hayatta her şeyini bir kişiye bağlama. Çünkü onu kaybedersen, her şeyini kaybedersin. Gülümsemek, daha güzel bir görüntüye kavuşmanın bedava yoludur. EN GÜZEL CAN YÜCEL SÖZLERİ Edebiyatımıza birbirinden güzel şiirler kazandırmış olan Can Yücel, kelimeleri öyle bir şekilde kullanmış ki geriye birçok güzel sözler bırakmıştır. "En uzak mesafe ne Afrika’dır ne Çin ne Hindistan ne seyyareler ne de geceleri… Işıldayan yıldızlar… En uzak mesafe iki kafa arasındadır birbirini anlamayan…" gibi en güzel Can Yücel sözleri derlemesini sizler için aşağıdaki derledik.

Ülkenin, farklı şehirleriydik. Ben sürgün yeri, sen başkent. İlk isyan hep sende başlardı. Cezasını çekmek hep bana kalırdı. Acılara bakıp da küsme sevdalara, gavura kızıp da oruç bozulmaz. Sök at kafandan acabaları, kemik aynı yerden iki defa kırılmaz. İnsanlarında yan etkileri olabiliyor. Kimileri başını döndürürken. Kimileri mideni bulandırıyor… Küçükken annem, yerde ekmek görünce: yükseğe koy kuşlar yer derdi. Sevdiklerimizi hep yüksekte tuttuk, acaba kuşlar mı yedi? Herkesin mutlu olmak için başka bir yolu varmış. Kendi yolumu çizdiğimde anladım. Boş boş seviyorum demekle olmaz; göstereceksin sevdiğini, hissettireceksin. Yapamıyor musun? O zaman yoldan çekileceksin. Çok sahiplenmeden, Çok ait olmadan yaşayacaksın. Hem her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi hem de hep senin kalacakmış gibi hayat. İlişik yaşayacaksın. Ucundan tutarak… Bir gece sevgi duvarını aştık düştüğüm yer öyle açık seçik ki başucumda bir sen varsın bir de evren… Yalnızlığım benim çoğul türkülerim. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi.

Yerin seni çektiği kadar ağırsın Kanatların çırpındığı kadar hafif... Kalbinin attığı kadar canlısın Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç… Sevdiklerin kadar iyisin Nefret ettiklerin kadar kötü... Ne renk olursa olsun kaşın gözün Karşındakinin gördüğüdür rengin... Bazen rüzgarın saçımı dağıtmasına, yağmurun yüzümü ıslatmasına, birilerinin kalbimi kırmasına izin veririm. Sonra; saçımı toplarım, şemsiyemi açarım, kalbimi kapatırım. Hepsi bu. Bağlanmayacaksın bir şeye, öyle körü körüne. ‘O olmazsa yaşayamam’ demeyeceksin, Demeyeceksin işte. Yaşarsın çünkü. Çok çalıştım gitmeye de kalmaya da. İkisi de aynı acı, ikisi de rezil. Daha önce de gitmiştim ama böyle kalarak değil! Başka türlü bir şey benim istediğim Ne ağaca benzer ne de buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Şu göğüs kafesimi genişleten umudum var oldukça güzel günlere olan inancım hiç bitmeyecek. Benim öfkem gecelerin beyidir, kalkar bir tek çocuk ağlasa! İşte bak bu anasız yasa, Kanuni’nin değil bizimdir.

Bir insana zorla sevdiremezsin kendini, bana güven diyemezsin. O bunu hissetmiyorsa, tek bir söz söyleyebilirsin: Sen bilirsin. Dünya öküzün boynuzlarında dururmuş, her kıpırdayışında deprem olurmuş. Oysa dünya, halkların omzu üstünde durur, kıpırdasın da gör. Boş boş seviyorum demekle olmaz; göstereceksin sevdiğini, hissettireceksin. Yapamıyor musun? O zaman yoldan çekileceksin. Eğer çok konuşmak faydalı olsaydı, Allah iki ağız, bir kulak verirdi. Onun için, çok dinleyip az konuşmak gerek. O kadar da önemli değildir bırakıp gitmeler, arkalarında doldurulması mümkün olmayan boşluklar bırakılmasaydı eğer CAN YÜCEL AŞK SÖZLERİ Bazen sevdiğimiz insana güzel bir şeyler söylemek isterseniz ama kelimeleri bir türlü toplayamazsınız. Öyle ki aklınızdan geçen fakat kelimelere dökemediğimiz aşk sözleri için bazen Can Yücel gibi büyük insanlardan yardım alırız. Ya da bazen Can Yücel aşk sözleri içinde sizin anlatmak istediğiniz duyguyu, hissi bulursunuz. Aşağıda Can Yücel aşk sözleri kısa bir derlemesini sizler için yayınlıyoruz.

Tabaklarda kalan son kırıntılar gibiydi sana olan sevgim. Sen beni hep bıraktın; bense hep arkandan ağladım. Öyle herkesi sevmeyeceksin, seviyorum demeyeceksin, seni seviyorum diyebilmek için gerekirse bir ömür bekleyeceksin. Senden ayrılınca fark ettim iki cebim olduğunu. İçin yanarken üşümek, yüreğin kan ağlarken gülmek, özleyip de sevdiğini görememek. İşte aşk bu olsa gerek! Gitmek istiyorsa, bırakacaksın gitsin! Aklı seninle olmayanın bedeni yanında olsun ister misin? Aslında bütün insanları sevebilirdim, sevmeye senden başlamasaydım… Senden ayrılınca anımsadım dünyanın bu kadar kalabalık olduğunu. Kimileri ‘Seviyorum’ der, çünkü ezberlemiştir. Kimileri diyemez, çünkü gerçekten sevmiştir. Yüz kızartıcı bir suç değildir hırsızlık; çalınan birinin kalbiyse eğer. Boş boş seviyorum demekle olmaz; göstereceksin sevdiğini, hissettireceksin. Yapamıyor musun? O zaman yoldan çekileceksin. Birine verilecek sevgin yoksa, ona ümit dolu gözlerle bakma! Ne sahip olduğundur hayat ne de umdukların bunca zaman. Yüreğin kadardır hayat! Seviliyorsan renkli, seviyorsan siyah beyaz.

Bilir misin ne zordur severek yaşamak. Ona benimsin deyip sarılamamak. Ne zordur hep yakın hissedip aslında ondan uzak olmak. Aşk da önemli olan aynı elleri tutmak değil, bir ömür hiç bırakmamaktır. Artık başka biri alacak yerimi. Ve biliyorum zamanla unutacaksın beni, ama son kez düşün sevebilir mi seni, benim sevdiğim gibi? Çok sahiplenmeden seveceksin mesela. Hem her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi hem de hep senin kalacakmış gibi. Seninle olmanın en kötü yanı ne biliyor musun? ” Seni seviyorum” sözcüğü dilimin ucunu ısırırken her konuşmamızda boş yere saatlerce havadan sudan söz etmek. Bağlanmayacaksın bir şeye, öyle körü körüne. ‘O olmazsa yaşayamam’ demeyeceksin, Demeyeceksin işte. Yaşarsın çünkü. Sevgili dediğin koluna değil, yüreğine yakışmalı. Ve öyle gelip geçici bir heves değil, Sonsuza dek nefesin olmalı! Bir insanı herhangi biri kırabilir; ama bir tek en çok sevdiği acıtabilirmiş. Çok acıttığında anladım. Anladım ki aşk; her iki tarafı da mağdur eden, yürekte izinsiz gösteri yapan mutluluk karşıtı bir eylem.

Bilir misin ne zordur severek yaşamak. Ona benimsin deyip sarılamamak. Ne zordur hep yakın hissedip aslında ondan uzak olmak. Bilinmedik bir hüzün var içimde, bir gariplik. Anladım ki ya ben fazlayım bu şehirde ya da biri eksik. Gururunu hiçe sayıp dön demezsen, her gün arkasından bakmakla yetinirsin. Seninle olmanın en güzel yanı ne biliyor musun? Nerden bileceksin! Sen hiç benimle olmadın ki ya aklın başka yerdeydi ya yüreğin... Aşk; kelime değil bir cümledir. Kurmak içinse, özneyle yüklem değil, iki yürek gerekir. Korkulacak bir yanı yoktur aşkların, insan bütün derilerden soyunabilseydi eğer. Sen, seni seveni görmeyecek kadar körsen, o da sana sevgisini söylemeyecek kadar gururludur işte. Haykıracaksın ama isyan etmeyeceksin. Ağlayacaksın ama belli etmeyeceksin. Onsuz kalacaksın belki; ama asla vazgeçmeyeceksin. Kural bu: En çok seven, hep en önce terkedilir. Unutma; vedalar acıtsa da bazen gitmek gerekir. Bazen zordur dönmek ya da her şeyi unutup gitmek. Anladım ki insanı en acıtan şey; sevilmediğini bildiği halde delicesine sevmek.

Sevgi emekmiş. Emek ise vazgeçmeyecek kadar, ama özgür bırakacak kadar sevmekmiş. Sevgili, arayıp da bulduğun birisi değil. Hiç aklında yokken aşık olduğun kişidir. Çabuk unutulurdu ıslak bir öpücüğün yakıcı tadı belki de kalp, göğüs kafesine o kadar yüklenmeseydi eğer. Ne kadar güzel geçti bütün yaz, geceler küçük bahçede, sen zambaklar kadar beyaz, bense yasak bir düşüncede. Ben gidiyorum dediğimde, ‘gitme’ diyen birini değil, ben de geliyorum, yalnız gidemezsin! Diyen birini istiyorum. EN GÜZEL CAN YÜCEL ŞİİRLERİ HER ŞEY SENDE GİZLİ Yerin seni çektiği kadar ağırsın, Kanatların çırpındığı kadar hafif... Kalbinin attığı kadar canlısın, Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç... Sevdiklerin kadar iyisin, Nefret ettiklerin kadar kötü... Ne renk olursa olsun kaşın gözün, Karşındakinin gördüğüdür rengin... Yaşadıklarını kâr sayma: Yaşadığın kadar yakınsın sonuna; ne kadar yaşarsan yaşa, Sevdiğin kadardır ömrün... Gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme bil ki ağladığın kadar güleceksin Sakın bitti sanma her şeyi, Sevdiğin kadar sevileceksin.

Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer; Bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret, Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma yağmurun yağdığı kadar ıslaksın, Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin... İşte budur hayat! İşte budur yaşamak, Bunu hatırladığın kadar yaşarsın Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun Çiçek sulandığı kadar güzeldir, Kuşlar ötebildiği kadar sevimli, Bebek ağladığı kadar bebektir. Ve herşeyi öğrendiğin kadar bilirsin, Bunu da öğren, Sevdiğin kadar sevilirsin... SEVGİ DUVARI Sen miydin o yalnızlığım mıydı yoksa Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi Dilimizde akşamdan kalma bir küfür Salonlar piyasalar sanat sevicileri Derdim günüm insan içine çıkarmaktı seni

Yakanda bir amonyak çiçeği Yalnızlığım benim sidikli kontesim Ne kadar rezil olursak o kadar iyi Kumkapı meyhanelerine dadandık Önümüzde altınbaş altın zincir fasulye pilakisi Aramızda görevliler ekipler Hızır paşalar Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri Çöpçülerin elleriyle okşardın beni Yalnızlığım benim süpürge saçlım Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi Baktım gökte bir kırmızı bir uçak Bol çelik bol yıldız bol insan Bir gece sevgi duvarını aştık Düştüğüm yer öyle açık seçik ki Başucumda bir sen varsın bir de evren Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi Yalnızlığım benim çoğul türkülerim Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi SEVGİLİ GENÇLİK Öyle parçalandım ki ömrümde Sevgiyle öfke arasında, Sevgimi öfke vurdu Öfkemi sevgi kaçırdı İçim parçalandı arada Bi de bi gün baktım gökyüzüne bir bayram gecesi Bi kestane fişeği açmıştı yedi rengimden Yağıyorum çocukların üstüne SON GÜRLÜK Trabzon hurması ağacına döndüm Tüyüm tüsüm döküldü, yapraksız kaldım Yine de meyvaya duruyorum bu cıbıl halimle