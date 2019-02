Can Yücel sözleri resimli: En güzel, kısa, Can Yücel aşk sözleri ve Can Yücel şiirleri

Ünlü şairimiz Can Yücel’in sözleri ve şiirleri, yıllara damga vurmayı başarmış ve milyonlarca kişiyi etkilemiştir. Aramızdan ayrılmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Can Yücel’in sözleri ve şiirleri halen etkileyiciliğini korumaktadır. Aşk dolu, hayata dair ve kendine özgü samimi olan Can Yücel sözlerini sizler için haberimizde derledik. Etkileyici, anlamlı, kısa Can Yücel sözleri ile resimli Can Yücel sözleri içinden seçtiklerinizi Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilir, WhatsApp’tan gönderebilirsiniz. İşte müthiş Can Yücel sözleri...

KISACA CAN YÜCEL’İN HAYATI

1926’da İstanbul’da doğan Can Yücel, ilk Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel’in oğludur. Orta öğrenimini Ankara Erkek Lisesi’nde tamamlayan Can Yücel, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Filoloji Bölümü’nde okudu. İngiltere’de Cambridge Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Can Yücel, bir süre Londra'da BBC Radyosu'nda çalıştı.

Can Yücel, Türkiye’ye döndükten sonra kısa bir süre Bodrum’da turist rehberliği yaptı. Daha sonra İstanbul’a yerleşen, bağımsız çevirmenlik yapan Can Yücel, 1945-1965 yılları arasında “Yenilikler”, “Beraber”, “Seçilmiş Hikayeler”, “Dost”, “Sosyal Adalet”, “Şiir Sanatı”, “Dönem”, “Yöne”, “Ant”, “İmece”, “Papirus” adlı dergilerde yazdı.