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Çanakkale'de korkunç olay! Taciz ettiği kadını kürekle öldürüp gözlerini çıkardı

29.05.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de korkunç bir olay yaşandı. Bir tavuk üretiminde çalışan evli 2 çocuk babası Hakkı E., akrabasının eşini bir süredir taciz ediyordu. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Hakkı E., kadının kafasına kürekle defalarca vurup öldürdü. Kadının gözlerini de yuvasından çıkaran katil, taziye için gittiği hastanede gözaltına alındı.

Çanakkale'de korkunç olay! Taciz ettiği kadını kürekle öldürüp gözlerini çıkardı

Olay, Çanakkale Biga'da yaşandı. Evli 2 çocuk babası Hakkı E., akrabasının eşini bir süredir taciz ediyordu. Önceki akşam saatlerinde yaşanan tartışmada Hakkı E., kadını başına kürekle vurarak öldürdü. Gözü dönen katil, kadını öldürdükten sonra gözlerini de yuvasından çıkardı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, katil zanlısını taziye için gittiği hastanede yakaladı.

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AKRABASININ EŞİNİ TACİZ EDİYORDU

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre olay, önceki akşam 23.00 sıralarında Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kanibey Köyü'nde meydana geldi. 3 yıl önce Mardin'den Biga'ya bağlı Kanibey Köyü'ne mevsimsel işçi olarak gelen evli 2 çocuk babası Hakkı E., köyde özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı.

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Hakkı E.'nin akrabaları A.D., eşi Türkan Demir ve 3 çocuğu da geçtiğimiz yıl Mardin'den köye gelerek buradaki başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladılar.

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İddiaya göre Hakkı E., bir süredir Türkan Demir'i taciz ediyordu. Önceki akşam saatlerinde Hakkı E., çalıştığı tavuk çiftliğine geldiği Türkan Demir'le tartışma yaşadı.

KÜREKLE ÖLDÜRDÜ, GÖZLERİNİ ÇIKARDI

Tartışma büyüdükten sonra Elalmış, çiftlikte bulunan kürekle talihsiz kadını, kafasına defalarca vurarak öldürdü. Gözü dönen katil zanlısı, daha sonra kadının gözlerini de yuvasından çıkardı.

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TAZİYE İÇİN GİTTİ, YAKALANDI

Çiftlikte çalışan başka bir işçi, kadının kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu eşi A.D.'ye bildirdi.

Hayatını kaybeden kadının cesedi Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede eşinin işlemlerini yapan acılı eş A.D.'yi teselli eden Hakkı E., çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Katil zanlısının Biga İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çanakkale taciz
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