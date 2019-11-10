HABER

Çanakkale’de 97 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 15:22 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 97 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, kuzey Ege’de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri gece ve gün boyu yaptıkları üç ayrı operasyonda Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik botla gitmeye 97 düzensiz göçmen yakaladı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 97 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, kuzey Ege’de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri gece ve gün boyu yaptıkları üç ayrı operasyonda Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik botla gitmeye 97 düzensiz göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot komutanlığı ekiplerinin Kadırga Burnu’nun 2 mil açığında yaptıkları operasyonda sürat teknesi ile Midilli Adası’na kaçmak isteyen Afganistan, Sri Lanka, Pakistan ve Suriye uyruklu 15, Babakale köyü açıklarında yapılan başka bir operasyonda ise Afganistan uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalandı. TCSG KB 4301 Bot Komutanlığı ise Ahmetçealtı mevkii açıklarında yaptıkları operasyonda 41 Afganistan uyruklu göçmen yakaladı. Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenlere giyecek ve yiyecek dağıtıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Koyunları çalınan Ayşe teyzenin gözyaşlarını Bakan Pakdemirli dindirdiKoyunları çalınan Ayşe teyzenin gözyaşlarını Bakan Pakdemirli dindirdi
Tel Abyad'da, PKK/YPG mayını iki kardeşi yaraladıTel Abyad'da, PKK/YPG mayını iki kardeşi yaraladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

81 yıl önce bugün! İşte o görüntüler

81 yıl önce bugün! İşte o görüntüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayramiç'te 10 Kasım töreninde 'siren' krizi! Kaymakamlıktan açıklama

Atatürk'ü anma töreninde 'siren' krizi!

Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi, ibadete açıldı

Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi, ibadete açıldı

Tel Abyad'da PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı: 9 ölü, 30 yaralı

Tel Abyad'da bombalı saldırı! 9 ölü, 30 yaralı

Doğu Akdeniz’in en büyük tatbikatı başladı

Doğu Akdeniz’in en büyük tatbikatı başladı

Çanakkale'de 97 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 97 kaçak göçmen yakalandı

10 Kasım'da Türkiye Anıtkabir'e akın etti

Anıtkabir'e ziyaretçi akını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.