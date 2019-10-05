Çanakkale’de dost ve müttefik ülkelerle dev tatbikat

Her yıl Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde, Mayın Filosu Komutanlığı tarafından dost ve müttefik ülkelerin katılımı ile gerçekleştirilen NUSRET-2019 mayın harbi tatbikatı, basın toplantısı ve tanıtım fuarı ile başladı.

Saroz Körfezinde gerçekleştirilecek olan dev tatbikatın amaçları; katılan birlik/komutanlıkların mayın harbinin planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmek olarak açıklandı.

Bu yılki NUSRET-2019 fiili mayın harbi tatbikatı, dost ve müttefik ülkelerin unsurları, Türkiye’den Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer-uçar birlikler ile dost ve müttefik ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Tatbikat TCG Bayraktar sancak gemisinden sevk ve idare edilecek

Tatbikata; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Mayın Filosu Komutanlığı ile 6 mayın avlama gemisi, 1 komuta-kontrol gemisi (mayın dökücü), 1 korvet, 1 karakol botu, 1 helikopter, 1 Sualtı Savunma Görev Timi, 1 Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) Timi, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 4 jet uçağı (2 görev uçuşu) ve 1 C-130 ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 sahil güvenlik botu katılıyor. NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) kapsamında; İtalya’dan 1 komuta kontrol gemisi, İspanya, İtalya, Türkiye ve Yunanistan’dan 1’er mayın avlama gemisi olmak üzere toplam 5 gemi; İspanya’dan 1 mayın avlama gemisi, Romanya’dan 1 hidrografi gemisi ve 1 Hafif Otonom Sualtı Aracı Timi; ABD, Belçika, Romanya ve Yunanistan’dan patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirme (EOD) timleri; Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Katar, Kuveyt, Pakistan ve Romanya’dan toplam 63 gözlemci ve 5 karargâh subayı da katılım sağlıyor.

NUSRET-2019 tatbikatı kapsamında, havadan ve su üstü gemileriyle mayın dökülerek, kirletilmiş saha ve kanallar; Mayın Avlama Gemileri, Mayın Harbi Dalgıçları ve EOD/AUV timleri tarafından Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı gerçekleştirilerek temizlenecek. Tatbikat; TCG Bayraktar (L-402) sancak gemisinde Mayın Filosu Komutanı tarafından sevk ve idare edilecek.