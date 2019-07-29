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Çanakkale’de drone ile havadan trafik denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde önceki gün 10.00-12.00 saatleri arasında drone ile havadan trafik denetimi yapıldı.’Algılanan yakalanma riski duygusunun’ sürekli ve üst seviyede tutulabilmesi için drone ile sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, kask takmama, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama-park etme konularında havadan denetim yapıldı.

Çanakkale’de drone ile havadan trafik denetimi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde önceki gün 10.00-12.00 saatleri arasında drone ile havadan trafik denetimi yapıldı.
’Algılanan yakalanma riski duygusunun’ sürekli ve üst seviyede tutulabilmesi için drone ile sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, kask takmama, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama-park etme konularında havadan denetim yapıldı. Denetim esnasında sürücülere emniyetli bir sürüş için mola vermenin önemi anlatılarak; trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz bir şekilde yolculuk yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, drone denetim faaliyeti, Merkez-Kirazlı Yol Arama ve Kontrol Noktasında yapıldı ve faaliyette eş zamanlı olarak Jandarma Trafik Timleri ve Jandarma Asayiş Timleri müşterek olarak görevlendirildi. Yapılan denetim sonucunda 47 araç sorgusu yapıldı, 4 araç trafikten men edilmiş ve 7 araç sürücüsü hakkında bin 137 lira idari para cezası uygulandı.

Çanakkale’de drone ile havadan trafik denetimi

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