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  4. SON DAKİKA: Canan Kaftancıoğlu'ndan Yargıtay kararı için ilk açıklama! "84 milyon için..."

SON DAKİKA: Canan Kaftancıoğlu'ndan Yargıtay kararı için ilk açıklama! "84 milyon için..."

12.05.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 günlük bölümün onanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan tüm milletvekillerini İstanbul İl Başkanlığı'na çağırdı. Konuyla ilgili Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklamasında, "84 milyon için hukukun üstünlüğü yeniden sağlanana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Asla umudunuzu kaybetmeyin." dedi.

SON DAKİKA: Canan Kaftancıoğlu'ndan Yargıtay kararı için ilk açıklama! "84 milyon için..."

Son dakika haberi: Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Kararın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Kaftancıoğlu da karara ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

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KILIÇDAROĞLU: DERHAL YOLA ÇIKIN

Kılıçdaroğlu Kaftancıoğlu kararının ardından Twitter hesabından bir gönderi paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımında partisinin milletvekillerine şu sözlerle çağrıda bulundu:

"Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın."

SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun tweetinin sırrı ortaya çıktı! CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezasıSON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun tweetinin sırrı ortaya çıktı! CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası

KAFTANCIOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Halk TV canlı yayınına bağlanan Kaftancıoğlu şunları söyledi:

"Değerli dostlar size Ankara - İstanbul arasından sesleniyorum. Ahmet Say'ın cenazesinden dönerken Yargıtay kararı bana da ulaştı. Burada mesele Canan Kaftancıoğlu değil, hukuksuzluğun hepimize yarattığı mağduriyettir. 84 milyon için hukukun üstünlüğü yeniden sağlanana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Asla umudunuzu kaybetmeyin."

"İKTİDARDAKİ KÖTÜLÜĞÜ HEP BİRLİKTE GÖNDERECEĞİZ"

Kaftancıoğlu Twitter hesabından ise video mesaj paylaştı. Kaftancıoğlu paylaşımına şu notu düştü:

"Memleketime bahar gelmiş:) Asla durmak, yılmak, yorulmak yok! Nerede olursak olalım çalışacak, çalışacak umudu örgütleyerek iktidardaki kötülüğü hep birlikte gönderecek, hukukun üstünlüğünü tesis ettiğimizde hep birlikte nefes alacağız…"

KAFTANCIOĞLU'NUN MAHKUMİYETİNE ONAMA

Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Daire, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.

Kaftancıoğlu'na, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise daire tarafından bozuldu.

Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edildi.

Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütü ile ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir." denildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçu bakımından ise kararda, muhalif kişiliği ile bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütününün incelendiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

(AA)

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CHP Canan Kaftancıoğlu

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