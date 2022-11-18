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Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

18.11.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay her açıklamasıyla gündemde kalmayı başarıyor. Kalp ve İç hastalıkları Uzmanı Canan Karatay bu sefer antidepresan ilaçları işaret etti. Antidepresan ilaçların müthiş derecede bağımlılık yaptığını söyleyen Karatay, bu ilaçların beynin biyolojisini bozarak intihara teşebbüs olabileceği yönünde ciddi uyarılarda bulundu.

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Prof. Dr. Canan Karatay, beslenme ve halk sağlığıyla önemli açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Canan Karatay katıldığı canlı yayında yine ezber bozan açıklamalarda bulundu. Antidepresan ilaçları hedef alan Canan Karatay, yine gündeme bomba gibi düştü.

CANAN KARATAY GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANDI

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Hilal Özdemir’in yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına görüntülü bağlandı.

Canan Karatay Hakan Ural

Karatay, yemeğin acıkınca yenmesi gerektiğini ve gece saatlerinde yemek yenmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Karatay, antidepresanların da tehlikeli olduğunun altını çizdi.

“Saat 7’den sonra bir şey yememek lazım” diyen Karatay, “Vücudumuza hücrelerimize doğal ve sağlıklı gerçek besin arz ettiğiniz zaman zaten acıkmıyoruz. Onun için acıkınca yiyin diyorum” dedi.

ANTİDEPRESANLAR ÇOK TEHLİKELİ

Hakan Ural’ın antidepresanların herkese yazılmasıyla ilgili sorduğu soruya ise Prof. Dr. Canan Karatay, “Dün yeni bir çalışma geldi antidepresanların boş verilen ilaçlardan hiçbir farkı yok. Antidepresanların boş verilen kontrol ilaçlarından, binlerce hastada yapılmış bu ve hiçbir farkı olmadığı görüldü“diye konuştu.

"BEYNİN BİYOLOJİSİNİ BOZUYOR"

Prof. Dr. Canan Karatay, “Antidepresanlar çok tehlikeli, müthiş bağımlılık yapıyor ve beynin biyolojisini bozuyor ve de intihara teşebbüsler burada oluyor. Antidepresanlar bunu yapıyor, cinayetlerin sebeplerinin altında bunlar var. 5 yaşındaki çocuklara dahi yazılmaya başlandı. Türkiye ilaç firmalarının cenneti. Türkiye’de hekimlik yok ilaç firmaları ne derse onu uyguluyorlar. Onu söylediğim için davam var. Bu yüzden 95 tane davam var” İfadelerini de kullandı.


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