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Canan Karatay ezber bozdu: Reklama uymasınlar! Kolajen için yapılması gereken...

20.04.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı her açıklamayla gündem olmaya devam ediyor. Doğal beslenme taraftarı olan ve insanlara da bu konuda bilgiler veren Canan Karatay, bu sefer gençlere seslendi. Özellikle genç kızlar tarafından cilt bakımı için sıklıkla kullanılan kolajen tabletler hakkında konuşan Canan Karatay gençlere, “reklama uymasınlar” uyarısında bulundu. Kolajen için yenilmesi gereken besinleri sıraladı.

Canan Karatay ezber bozdu: Reklama uymasınlar! Kolajen için yapılması gereken...

Prof. Dr. Canan Karatay, obezite karşıtlığı ile ilgili yaptığı açıklamalarla yıllardır gündemde olan bir isim. Doğal beslenme taraftarı olan Canan Karatay, bu sefer son yıllarda kullanımı inanılmaz bir şekilde artan kolajen tabletler hakkında konuştu. Her zamanki gibi ezber bozan açıklamalar yapan Canan Karatay, doğal yolla kolajenin nasıl alınacağını açıkladı.

GENÇ BİR CİLDE SAHİP OLMAK İÇİN...

Prof. Dr. Canan Karatay, kolajenle ilgili merak edilenleri açıkladı. Özellikle son yıllarda genç bir cilde sahip olmak için kolajen tabletlerine ilginin artmasını değerlendiren Canan Karatay, gençlere seslendi. Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Canan Karatay, kolajenle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

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"Gençler reklamlara uymasınlar, çevreyi dinlemesinler. Kolajen dediğimiz proteindir. Bunun tozu, tableti olmaz. Kolajen için kelle paça çok önemli. Çünkü kemik suyu var. Kemik suyunda 84 mineral var. Kemik suyunun proteini kolajendir. Yediğin kırmızı et de kolajendir. Bambaşka bir şeymiş gibi sunuluyor. Kolajen tableti satılıyor ama Canan Karatay, 'Kırmızı et yiyin, kelle paça için.' deyince kıyamet kopuyor. Hayvansal yağ yemezseniz cildiniz düzelmez ve tuz, mineral ve sirke hayat kurtarır."


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