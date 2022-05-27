Canan Karatay kilo vermek isteyenleri uyardı! Bu vitamin eksikse gram veremezsiniz

Prof. Dr. Canan Karatay, obezite karşıtlığı ile tanınıyor. Her fırsatta doğal, dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapan Karatay, yıllardan beri obezitenin insanlığın en büyük düşmanı ve sağlık sorunu olduğunu vurguluyor. Karatay kilo vermek isteyenlerin önündeki en büyük engellerden birinin ise D vitamini eksikliği olduğunu ifade ediyor. Bunun yanı sıra gıdalardaki tehlikeli kod olan E-951 kodlu katkı maddesi konusunda dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

KİLO VERMEK İSTEYENLER DİKKAT

Kilo vermek isteyenlerin dengeli ve doğal beslenmesi gerektiğini söyleyen Canan Karatay, şimdiye kadar kelle paça, köy tereyağı, ve kaya tuzu gibi besinlerin önemini vurgulamıştı. Şekerin en büyük zehir olduğunu söyleyen Karatay, hamur işlerinden de kaçınılması gerektiğini söylüyor. Canan Karatay, özellikle kilo vermek isteyenler için ise D vitamininin önemine vurgu yaptı.

D vitamini eksik ise zayıflamak çok zor. Bunun için yaz aylarında güneşten sık sık faydalanmalı, kışın ise takviyeler ile D vitamini ihtiyacınızı gidermelisiniz.

D VİTAMİNİ İÇEREN YİYECEKLER

D vitamini içeren yiyecekler arasında balık, süt, tereyağı, yulaf ezmesi ve yumurta gibi yiyecekler yer alıyor.

VÜCUDA GİRDİĞİ AN ALKOLE DÖNÜŞÜYOR

Canan Karatay'a göre aspartam olarak bilinen E-951 kodlu katkı maddesinin zehirden bir farkı yok. Vücuda girdiği anda alkole dönüşen bu katkı maddesi yapay tatlandırıcılarda ve light ürünlerde sıklıkla bulunuyor. Kanser hücrelerini besleyen bu maddelerden uzak durmanız için light ürünleri tüketmekten sakınmalısınız.

Günlük hayatımızda sıklıkla tükettiğimiz ambalajlı gıdalar kısırlıktan kansere kadar birçok önemli sağlık sorununa yol açabiliyor. Sağlıklı bir yaşam için ambalajlı gıdalardan uzak durmanızda fayda var.



