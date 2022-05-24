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Canan Karatay net konuştu! Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin

24.05.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay, uyarılarına bir yenisini daha ekledi. Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, yıllardan beri obezitenin insanlığın en büyük düşmanı ve sağlık sorunu olduğunu vurguluyor. Obeziteyle mücadele için yapılması gereken en önemli şeyin sağlıklı ve doğal beslenme olduğunu belirten Karatay, bazı yiyeceklerin asla yenilmemesi gerektiğini vurguladı.

Canan Karatay net konuştu! Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin

Prof. Dr. Canan Karatay, doğal ve dengeli beslenme için gerekli olanları her fırsatta duyuruyor. Ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Canan Karatay, bu sefer kilo vermek isteyenler, kalp, tansiyon, kanser gibi hastalıklardan korunmak için mutfağa girmemesi gereken yiyecek ve içecekler sıraladı.

Doğal beslenme için şimdiye kadar kelle paça, köy tereyağı ve kaya tuzu gibi besinlerin önemini anlatan Canan Karatay; bu sefer yasaklı besinler listesi ile ön plana çıktı. Özellikle kilo vermek isteyenler, kalp, kanser, tansiyon ve kronik hastalığı bulunanları uyaran Prof. Dr. Canan Karatay, hazır gıdalara karşı uyarıyor.

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CANAN KARATAY’IN YASAK LİSTESİ

  • Simit, kuru pasta ve yaş pastalar
  • Pirinç pilavı
  • Patates, mısır
  • Makarna, börek, poğaça, açma...
  • Şeker, çikolata ve her türlü tatlı...
  • Şuruplar, reçeller, pekmez...
  • Yapay tatlandırıcılar
  • Ambalajında diyet yazan tüm yiyecek ve içecekler
  • Tüm gazlı içecekler
  • Kızartma ve hazır çorbalar
  • Sucuk, salam, sosis gibi işlem görmüş et ürünleri
  • Mayonez, ketçap ve hazır soslar
  • Fazla şeker içeren meyveler
  • Süt tozu, protein tozu, yumurta tozu, krema vb. ürünler

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CANAN KARATAY ÖNERİLERİ

Canan Karatay, uzun zamandır kelle paçanın mucizevi etkileri olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra kaya tuzu, tereyağı ve anne sütü gibi dediği zeytinyağını mutlaka herkesin tüketmesi gerektiğini vurguluyor. Şeker ve unu hayatımızdan çıkarmamız gerektiğini söyleyen Canan Karatay, kilo vermek isteyenlerin sıklıkla kullandığı yulaf için “at yemeği, sakın yemeyin” diyerek bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

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