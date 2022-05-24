Canan Karatay net konuştu! Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin

Prof. Dr. Canan Karatay, doğal ve dengeli beslenme için gerekli olanları her fırsatta duyuruyor. Ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Canan Karatay, bu sefer kilo vermek isteyenler, kalp, tansiyon, kanser gibi hastalıklardan korunmak için mutfağa girmemesi gereken yiyecek ve içecekler sıraladı.

Doğal beslenme için şimdiye kadar kelle paça, köy tereyağı ve kaya tuzu gibi besinlerin önemini anlatan Canan Karatay; bu sefer yasaklı besinler listesi ile ön plana çıktı. Özellikle kilo vermek isteyenler, kalp, kanser, tansiyon ve kronik hastalığı bulunanları uyaran Prof. Dr. Canan Karatay, hazır gıdalara karşı uyarıyor.

CANAN KARATAY’IN YASAK LİSTESİ

Simit, kuru pasta ve yaş pastalar

Pirinç pilavı

Patates, mısır

Makarna, börek, poğaça, açma...

Şeker, çikolata ve her türlü tatlı...

Şuruplar, reçeller, pekmez...

Yapay tatlandırıcılar

Ambalajında diyet yazan tüm yiyecek ve içecekler

Tüm gazlı içecekler

Kızartma ve hazır çorbalar

Sucuk, salam, sosis gibi işlem görmüş et ürünleri

Mayonez, ketçap ve hazır soslar

Fazla şeker içeren meyveler

Süt tozu, protein tozu, yumurta tozu, krema vb. ürünler

CANAN KARATAY ÖNERİLERİ

Canan Karatay, uzun zamandır kelle paçanın mucizevi etkileri olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra kaya tuzu, tereyağı ve anne sütü gibi dediği zeytinyağını mutlaka herkesin tüketmesi gerektiğini vurguluyor. Şeker ve unu hayatımızdan çıkarmamız gerektiğini söyleyen Canan Karatay, kilo vermek isteyenlerin sıklıkla kullandığı yulaf için “at yemeği, sakın yemeyin” diyerek bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.



