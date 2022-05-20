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Canan Karatay’ın kendisi de yapıyor! Her sabah aç karnına mutlaka için: Cin gibi olursunuz

20.05.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay, dikkat çekmeye devam ediyor. Alışılmadık çıkışlarıyla bilinen Canan Karatay, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajıyla ses getirmişti. Midye, paket dondurma ve yulafla ilgili açıklamalarda bulunan Karatay, Türk kahvesiyle ilgili yaptığı açıklaması da çok ses getirdi. Her sabah aç karnına içtiğini söyleyen Canan Karatay, “Bir Türk kahvesi fincanı, domatesin verdiği antioksidandan 100 daha fazla antioksidan verir vücudunuza. Beyni de açar, cin gibi olursunuz…” dedi.

Canan Karatay’ın kendisi de yapıyor! Her sabah aç karnına mutlaka için: Cin gibi olursunuz

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, katıldığı programlarda verdiği röportajlarda dikkat çeken açıklamalar yapmaya devam ediyor. Obezite düşmanlığı ile bilinen Canan Karatay, doğal beslenme tavsiyeleriyle vatandaşlara tavsiyeler veriyor.

Kamuoyunun gündeminden düşmeyen Canan Karatay, geçtiğimiz günlerde GZT’ye verdiği röportajda da geleneği bozmayarak dikkat çeken çıkışlarda bulundu.

AÇ KARNINA İÇİN CİN GİBİ OLURSUNUZ

Her sabah mutlaka bir fincan Türk kahvesi içtiğini söyleyen Karatay, şekere karşı açtığı savaşı, burada da devam ettirdi. Türk kahvesinin şekeri sevmediğini, mutlaka şekersiz tüketilmesi gerektiğini belirten ünlü doktor, kahvenin çok güçlü bir antioksidan olduğunun altını çizdi.

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Karatay, “Kahve çok önemli, çok güçlü bir antioksidan… Ben sabah aç karnına içerim. Uyandırır, rahatlatır, çok güçlü antioksidandır” şeklinde konuştu.

TÜRK KAHVESİ DOMATESTEN 100 KAT ETKİLİ

Türk kahvesinin uyandırdığını ve rahatlattığını ifade eden Karatay, antioksidan açısından da zengin olduğunun altını çizdi. Bir fincan Türk kahvesinden alınan antioksidanın bir domatesten alınandan çok daha etkili olduğunu belirten Karatay, “Bir Türk kahvesi fincanı, domatesin verdiği antioksidandan 100 daha fazla antioksidan verir vücudunuza. Beyni de açar, cin gibi olursunuz…” sözleriyle açıklamalarına devam etti.

KESİNLİKLE TÜKETİLMEMELİ

Karatay, işlenmiş kahvelerin ve süt tozunun yüksek oranda şeker içerdiğini ve kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirterek, “İşlemişlere tabi ki karşıyım. Latte'ler tabi ki işlenmiş. Süt tozu kesinlikle yasak” sözleriyle sade Türk kahvesinin çok daha faydalı ve etkili olduğunu bir kez daha hatırlattı.

"YULAF İNSAN YİYECEĞİ DEĞİL"

Aynı röportajda midye, paket dondurma ve yulafla ilgili açıklamalarda bulunan Canan Karatay; paket dondurmalarda mısır şurubu olduğu için tehlikeli olduğunu belirtti. Canan Karatay, bu şurupların metabolizmayı ve bağırsakları bozduğunu belirtti. Midyenin sağlıklı olmadığını, çiğköftenin ise evde yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyinCanan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Profesör Canan Karatay, özellikle diyet programlarının vazgeçilmezi yulafa da sıcak bakmadığını belirterek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İşlenmiş tüm yemeklere karşı olduğunu belirten Canan Karatay, yulafın tiroidi bozduğunu ve kilo aldırdığını ifade etti. Yulafın insan yiyeceği olmadığını, gluten dolu, metobolizmaya zararlı bir besin olduğunu belirtti.


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