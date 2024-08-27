Cani anneden kan donduran itiraflar! Yeni doğan bebeğinin boğazını keserek öldürdü... Plastik poşetin içinde aylarca elbise dolabında sakladı

MYNET|DIŞ HABERLER Nebraska eyaletinde yaşayan 17 yaşındaki Chloe Coplen-Anderson isimli bir kadın, anne ve babasına yaptığı itirafın yeni doğan bebeğini öldürdüğünü söyledi. 17 yaşındaki cani anne, bebeğinin boğazını kestiğini söylerken cansız bedeni ise plastik bir poşetin içinde giysi dolabında bulundu. Bebeğin cansız bedeninde bıçak izlerinin olduğu da belirtildi.

İkinci derece cinayetle suçlanan Anderson'un ekim ayında görülecek davanın neticesinde cezası kesinleşecek. Cani annenin en az 20 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.