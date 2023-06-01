Cani baba 11 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! “Ağaçtan düştü” diyerek kendisini savundu... Gizli tanık gerçeği ortaya çıkarttı

İngiltere’nin Derbyshire bölgesinde yaşayan 41 yaşındaki baba Michael Harrison, 11 yaşındaki oğlu Mikey’i evlerinin yakınlarındaki bir parka gitmeden önce saatlerce dövdü. Küçük çocuğun bedeni hareketsiz bir şekilde yerde kalınca baba ağlayarak ambulansa haber verdi. Ambulans olay yerine geldiğinde 11 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği ifade edilirken cani baba polise verdiği ifadesinde oğlunun saklambaç oynarken ağaçtan düştüğünü iddia etti.

GİZLİ TANIK ANLATTI

Harrison’un komşusu olduğunu iddia eden gizli tanık babanın oğlunu defalarca yumrukladığını ve küçük çocuğun çığlık sesleri üzerine bahçesine çıktığını söyledi. Olaya tanık olduğunu ifade eden komşunun ifadesi üzerine 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine otopsi yapıldı.

11 yaşındaki çocuğun adli tıptan gelen ölüm raporunda “Dalak yırtığı önemli bir kanamaya neden olmuştu. Mikey’in mide kapasitesinde bir buçuk litre kan vardı. Yüzünde, başında, kollarında, sırtında ve boynunda çok sayıda künt travma ve yaralanmalar vardı” ifadelerine yer verildi.