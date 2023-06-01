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  4. Cani baba 11 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! “Ağaçtan düştü” diyerek kendisini savundu... Gizli tanık gerçeği ortaya çıkarttı

Cani baba 11 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! “Ağaçtan düştü” diyerek kendisini savundu... Gizli tanık gerçeği ortaya çıkarttı

01.06.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Derbyshire bölgesinde yaşayan 41 yaşındaki baba Michael Harrison, 11 yaşındaki oğlu Mikey’in ağaçtan düşerek yaralandığını söyleyerek ambulans çağırdı. 11 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybederken gizli tanığın ifadesinde Harrison’un oğlunu döverek öldürdüğü iddia edildi. Otopsi sonucu ve gizli tanığın ifadelerinin birbirine uygun olması üzerine 41 yaşındaki baba birinci derece cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Cani baba 11 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! “Ağaçtan düştü” diyerek kendisini savundu... Gizli tanık gerçeği ortaya çıkarttı

İngiltere’nin Derbyshire bölgesinde yaşayan 41 yaşındaki baba Michael Harrison, 11 yaşındaki oğlu Mikey’i evlerinin yakınlarındaki bir parka gitmeden önce saatlerce dövdü. Küçük çocuğun bedeni hareketsiz bir şekilde yerde kalınca baba ağlayarak ambulansa haber verdi. Ambulans olay yerine geldiğinde 11 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği ifade edilirken cani baba polise verdiği ifadesinde oğlunun saklambaç oynarken ağaçtan düştüğünü iddia etti.

GİZLİ TANIK ANLATTI

Harrison’un komşusu olduğunu iddia eden gizli tanık babanın oğlunu defalarca yumrukladığını ve küçük çocuğun çığlık sesleri üzerine bahçesine çıktığını söyledi. Olaya tanık olduğunu ifade eden komşunun ifadesi üzerine 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine otopsi yapıldı.

11 yaşındaki çocuğun adli tıptan gelen ölüm raporunda “Dalak yırtığı önemli bir kanamaya neden olmuştu. Mikey’in mide kapasitesinde bir buçuk litre kan vardı. Yüzünde, başında, kollarında, sırtında ve boynunda çok sayıda künt travma ve yaralanmalar vardı” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İngiltere

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