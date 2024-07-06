Cani koca dehşet saçtı! Önce övdü sonrasında ayrı yaşadığı eşini ayakkabı bağıyla boğarak öldürdü... Oğluna böyle itiraf etti

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Nottinghamshire bölgesinde Rachel McDaid isimli bir kadın 60 yaşındaki ayrı yaşadığı eşi Michael tarafından ayakkabı bağıcığıyla boğularak öldürüldü. Rachel'in cansız bedeni çocuklarıyla birlikte yaşadığı aile evinde boynuna bir bağcık dolanmış şekilde yerde yatarken bulundu.

Nottingham Crown Mahkemesi, katilin Rachel'dan uzak durduğunu ancak çocuklarını görmek için sık sık aile evine ziyarete gittiğini ifade etti. Michael'in cinayetten öncesinde ayrı yaşadığı eşine iltifatlar ederek barışmak istediği de söylendi. Mahkemede aynı zamanda Michael ve çiftin oğullarının saldırının hemen sonrasında evin bahçesinde karşılaştıkları ve 60 yaşındaki adamın oğluna, "Eve giremezsin, çünkü onu öldürdüm." dediği ifade edildi.

Michael, bugün cinayeti kabul etmesinin ardından ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya.







