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    4. Cani koca dehşet saçtı! Önce övdü sonrasında ayrı yaşadığı eşini ayakkabı bağıyla boğarak öldürdü... Oğluna böyle itiraf etti

    Cani koca dehşet saçtı! Önce övdü sonrasında ayrı yaşadığı eşini ayakkabı bağıyla boğarak öldürdü... Oğluna böyle itiraf etti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.07.2024 09:36
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    Birleşik Krallık'ın Nottinghamshire bölgesinde Rachel McDaid isimli bir kadın ayrı yaşadığı eşi tarafından evinde boğularak öldürüldü. Cani eşin olay yerinden kaçarken onu gören oğluna, "Eve giremezsin, çünkü onu öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf ettiği ifade edildi. Olayın ardından cani koca tutuklandı.

    Cani koca dehşet saçtı! Önce övdü sonrasında ayrı yaşadığı eşini ayakkabı bağıyla boğarak öldürdü... Oğluna böyle itiraf etti

    MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Nottinghamshire bölgesinde Rachel McDaid isimli bir kadın 60 yaşındaki ayrı yaşadığı eşi Michael tarafından ayakkabı bağıcığıyla boğularak öldürüldü. Rachel'in cansız bedeni çocuklarıyla birlikte yaşadığı aile evinde boynuna bir bağcık dolanmış şekilde yerde yatarken bulundu.

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    Nottingham Crown Mahkemesi, katilin Rachel'dan uzak durduğunu ancak çocuklarını görmek için sık sık aile evine ziyarete gittiğini ifade etti. Michael'in cinayetten öncesinde ayrı yaşadığı eşine iltifatlar ederek barışmak istediği de söylendi. Mahkemede aynı zamanda Michael ve çiftin oğullarının saldırının hemen sonrasında evin bahçesinde karşılaştıkları ve 60 yaşındaki adamın oğluna, "Eve giremezsin, çünkü onu öldürdüm." dediği ifade edildi.

    Michael, bugün cinayeti kabul etmesinin ardından ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya.

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    cinayet Birleşik Krallık
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