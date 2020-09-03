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  4. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'dan korkutan açıklama! 'İlimizde vakalar patlama yaptı'

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'dan korkutan açıklama! 'İlimizde vakalar patlama yaptı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 16:57 | Son Güncelleme

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, İlçe Müftüleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İlimizde vakalar patlama yaptı. Vatandaşlarımızı ciddiyetle uyarıyoruz. Çok sıkı tedbirler almak istemiyoruz; ancak buna mecbur kalabiliriz" dedi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'dan korkutan açıklama! 'İlimizde vakalar patlama yaptı'

Kentteki dinlenme tesisinde gerçekleştirilen İlçe Müftüleri Toplantısı'nda konuşan Vali Ayaz, pandemi tedbirlerine riayet edilmesinin sağlanması konusunda yapılması gerekenleri aktardı.

"KURALLARA UYULMAZSA KOLAY OLMAYACAK"

Kent genelinde vaka sayılarındaki artışa dikkat çeken Ayaz, "İlimizde vakalar patlama yaptı. Vatandaşlarımızı ciddiyetle uyarıyoruz. Çok sıkı tedbirler almak istemiyoruz; ancak buna mecbur kalabiliriz. Kamu sağlığının tehlikeye atılmasına müsaade etmeyiz. Toplumun tedbirlerden sıkıldığının farkındayız; ama yapabileceğimiz bir şey yok. Kurallara uymayan vatandaşlarımızın artık korkması gerekiyor. Bu hastalık hafife alınacak bir hastalık değil. Vatandaşlarımız 'normalleşme' derken tamamen normale döndü. Artan vaka sayılarını dengede tutmak ve aşağı çekmek eğer kurallara uyulmazsa kolay olmayacak. Vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyoruz. Bu virüs karşısında en büyük gücümüz aldığımız ve alacağımız tedbirlerdir" diye konuştu.

DHA

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