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Canlı yayında eşine şiddet uyguladı!

Yusuf Kokden Yusuf Kokden
ESPOR  | 11.12.2018 10:49 | Son Güncelleme

Avustralyalı Twitch yayıncısı MrDeadMoth canlı yayın yaptığı sırada hamile eşine şiddet uyguladı. Yayın sırasında koltuğundan kalkan ve eşine şiddet uygulayan MrDeadMoth görüntülerin yayılması sonucunda tutuklandı.

Canlı yayında eşine şiddet uyguladı!

Avustralyalı Twitch yayıncısı MrDeadMoth'un canlı yayın yaptığı sırada hamile eşine şiddet uyguladı. Yayın sırasında koltuğundan kalkan ve eşine şiddet uygulayan MrDeadMoth görüntülerin yayılması sonucunda tutuklandı.

Yayıncı Fortnite oynarken Twitch platfromu üzerinden yaptığı yayın sırasında kendisini yemek için çağıran karısını en başta normal bir şekilde reddediyor. Eşinin yemek konusunda ısrarcı olması üzerine yayını kapatmak istemeyip yemeğe gitmemesi üzerine eşiyle tartışmaya başlıyor ve karısının üzerine yürüyor. Kamera açısının dışında yaşanan olayda, MrDeadMoth'un hamile karısının ve 2 yaşındaki çocuklarının çığlıkları canlı yayın sırasında net bir şekilde duyuluyor. Oldukça korkutucu olan bu durumun ardından yayılan görüntüler neticesinde yayıncı tutuklandı ve MrDeadMoth Twitch hesabı askıya alındı.

İşte o anlar;


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eSpor twitch canlı yayın

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