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  4. Canlı yayında gergin dakikalar! Moderatörün dayanamayıp araya girdi: Önce sinirlendi ardından yayını terk etti

Canlı yayında gergin dakikalar! Moderatörün dayanamayıp araya girdi: Önce sinirlendi ardından yayını terk etti

20.03.2023 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'in, katıldığı bir televizyon programında CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri sonrası tansiyon yükseldi. Moderatörün müdahale etmesi sonrası Daşdemir yayını terk etti.

Canlı yayında gergin dakikalar! Moderatörün dayanamayıp araya girdi: Önce sinirlendi ardından yayını terk etti

Habertürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par'ın moderatörlüğünü yaptığı Açık ve Net programından gergin dakikalar yaşandı. Sert ifadelerin havada uçuştuğu programda Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir yayını terk etti. İşte haberin detayları...

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KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK SÖZLERİ TANSİYONU YÜKSELTTİ

Stüdyoda CHP Parti Meclis Üyesi Müslim Sarı ile münakaşa yaşayan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Sarı'ya yönelik olarak, "Sizin partiniz bizatihi terör örgütüne arka çıkan bir partidir. Genel Başkanınız (Kılıçdaroğlu), HDP'nin ve PKK'nın genel başkan adayıdır." ifadelerine kullandı.

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Sarı ise Daşdemir'in açıklamalarına tepki göstererek, "Böyle bir üslup olur mu?" dedi.

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YAYINI TERK ETTİ

Sarı ile Daşdemir arasında yaşanan gerilime Moderatör Kübra Par müdahale etti. Daşdemir ise Kübra Par'ın sözleri sonrası mikrofonunu çıkararak yayını terk etti.

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