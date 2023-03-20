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Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye: Bak böyle üstüme gelmeyin! Yazışmaları gösteririm

20.03.2023 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Fatih Portakal, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye sert tepki gösterdi. İnce'nin kendisi için 'kızdı' ifadelerini kullanmasına sinirlenen Portakal elinde Whatsapp yazışmaları olduğunu belirterek, "Öyle ben kızmışım falan külliyen yalan. Bak bir daha böyle üstüme gelmeyin. O Whatsapp yazışmalarını gösteriveririm. Onu da söyleyim. Yeter." dedi.

Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye: Bak böyle üstüme gelmeyin! Yazışmaları gösteririm

Geçtiğimiz hafta Nevşin Mengü'yle yaşadığı polemikle gündem olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye Fatih Portakal'dan sert tepki geldi. İnce, Portakal için 'Programa katılmadığım için bana kızdı' ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından Fatih Portakal elinde Whatsapp yazışmaları olduğunu belirterek, "Yalan söylüyorsunuz Muharrem Bey" dedi.

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Fatih Portakal yaşanan olaylarla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Muharrem İnce aday oluyor anladığımız kadarıyla. En sondan bir önceki açıklamasında, 'Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine çekilebilirim. İkna edilmesi gerekenler var' demişti. Dün bir açıklama daha yaptı. 'Adaylığa karar verdim. Beni değil beni isteyenleri, 80 bin genci ikna edin' dedi. En son açıklama bugün yapıldı. YSK'ya gidecek ve adaylık başvurusu yapacak diye.

"YALAN SÖYLÜYORSUNUZ MUHARREM BEY"

Muharrem İnce adına üzüldüm. Birkça gündür haberler var; Nevşin, İsmail, ben... Fatih Altaylı, Muharrem İnce'le konuşmuş. Not aldım; Benim Fatih'le sorunum yok. 'Beni aradı, programa davet etti, programa katılmayacağım dedim kızdı.' demiş. Külliyen yalan! Yalan söylüyorsunuz Muharrem Bey.

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"YAZIŞMALAR ELİMDE"

Ben buna cevap vermeyecektim ama itham edildiğim için cevap veriyorum. Whatsapp yazışmalarımız elimde. Ben bunları göstermeyeceğim ama o yazışmaları dün hem bir arakadaşıma okuttum hem de ben bir kez daha okudum. Ben sizi aramadım bir kere siz bana yazdınız,'O ankete benim ismimi neden koymadınız?' diye. Ben sizi programa davet ettim. Ben katılamam dediniz. O zaman perşembe günü katılın dedim. 'Ben size katılmayacağım bundan sonra' dediniz. Ben de neden katılmayacağınızı sordum. Ondan sonrasını zaten yazmıyorum.

"BAK BÖYLE ÜSTÜME GELMEYİN"

Nazik bir dille dedim. Ben zaten öyle bir insanım. Kaba bir insan değilim. Nerede ne konuşacağımı bilirim. Muharrem Bey'le aramızda iki yaş var. Yaşım yaşına uygun, terbiyem terbiyesine uygun. Öyle ben kızmışım falan külliyen yalan. Bak bir daha böyle üstüme gelmeyin. O Whatsapp yazışmalarını gösteriveririm. Onu da söyleyim. Yeter. Ben kızmadım. İster katıl ister katılma banane. Ama yalan konuşmayın. Burada yalan konuşuyorsunuz. Ben sizi aramadım siz beni aradınız. Ben sizi davet ettim siz katılmayacağım dediniz ben de tamam dedim. Başka da bir şey demedim. Başarılar diliyorum. Eğer aday olmak istiyorsanız söz vermiştim size aylar öncesinden. Gideceğim imzamı da atacağım aday olsun diye. Sinan Oğan için de atacağım.

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