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  4. Kemal Kılıçdaroğlu, madde madde sıraladı! "Bunlar gerçekleşirse emekli olacağım" Dikkat çeken 'başı kapalı genç muhafazakar kadın' vurgusu

Kemal Kılıçdaroğlu, madde madde sıraladı! "Bunlar gerçekleşirse emekli olacağım" Dikkat çeken 'başı kapalı genç muhafazakar kadın' vurgusu

20.03.2023 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Saat 22.00'de burada buluşalım" mesajı paylaşarak takipçilerine randevu vermişti. Kılıçdaroğlu, "Saray iktidarı ve onunla yola çıkanlar, kadın en temel haklarını birkaç oy için pazarlık meselesi için hazır olduklarını gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, madde madde sıraladı! "Bunlar gerçekleşirse emekli olacağım" Dikkat çeken 'başı kapalı genç muhafazakar kadın' vurgusu

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın 'Cumhurbaşkanı adayı', Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Birleşeceğiz ve kazanacağız. Ama kime karşı?" notuyla bir video paylaştı. İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının detayları...

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"SARAY İKTİDARI VE ONUNLA YOLA ÇIKANLAR, KADINLARIN EN TEMEL HAKLARINI BİR KAÇ OY İÇİN PAZARLIK MESELESİ YAPMAYA HAZIR OLDUKLARINI GÖSTERDİLER"

"Bu akşam bir konuyu netleştirmek adına sizleri evime davet ettim. Asıl konuya geçmeden önce, seçim yaklaştıkça giderek artan tuhaf bir duruma dikkatinizi çekmek istiyorum. Saray iktidarı ve onunla yola çıkanlar, kadınların en temel haklarını bir kaç oy için pazarlık meselesi yapmaya hazır olduklarını gösterdiler. Kadınların en basit kazanımlarını çöpe atmaya kalkışıyorlar.

Bakın, açık konuşalım. Oradaki hedef başı kapalı genç muhafazakar kadınlardır. Genç kadınları ezmek istiyorlar. Onları kontrol altına almak istiyorlar. Evet, dehşetle izliyoruz onları ve evet bunların hepsi, üzülerek ifade edeyim, gerçek.

Şimdi gelelim asıl meseleye. Biliyorsunuz, birleştire birleştire ülkeyi, kazanan bir oyuncu haline getirmeye çalıştığımı. Uzun süredir anlatıyorum. Peki biz ne için birleşiyoruz, neyi kazanmanın peşindeyiz? Tayyip Erdoğan'a karşı mı birleşiyoruz? Bu kadar emeği, bu kadar küçük bir hedef için mi harcayacağız? Yok öyle bir şey...

"REKABETÇİ BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEK ŞARTLARI OLUŞTURACAĞIZ"

Evet bizim demokrasimiz, ekonomimiz, adalet sistemimiz ve özgürlüklerimiz ağır bir Erdoğan tehdidi altında. Bu zaten uzun yıllardır böyle ancak herhalde bu yaşımda bu ülkeye bırakacağım miras, bu kadar küçük olmasa gerek. Erdoğan'ı göndereceğiz. Bunu hep söylüyorum zaten. Bu hedeflerimizin en kolayı ama bizim asıl ana hedefimiz çok daha büyük. Biz rekabetçi bir Türkiye inşa edecek şartları oluşturacağız. Bugün sistemik bir teknolojik rekabet çağında yaşıyoruz. Bakmayın siz Türk'ün Türkiye propagandasına İletişim Başkanlığının çöpe attığı milyarlara biz dünyayla rekabet etmiyoruz.

Sevgili dostlar, rekabette iyi olup olmadığımızı tek bir kriter gösterir. Kazanıyor musun? Kaybediyor musun? Bu da iki şekilde anlaşılır. Yeni bir refah seviyesi yaratabiliyor musun? Bu refaha tam bir barış nesli yaratarak ulaşabiliyor musun? Rekabette kazanıyorsanız. Milletinizin standardı alım gücü, huzuru, mutluluğu artar. Seninki artıyor mu sevgili milletim? Sevgili halkım. Mutlu musun sevgili vatandaşlarım? Sevgili yurttaşlarım.

Öyle boş propagandalarla manipüle edilmesine asla izin vermeyin. Biz maalesef rekabette zayıfız. Evet açık konuşalım. Bu problemler Erdoğan'la başlamadı. Ancak Erdoğan'la ayyuka çıktı. Çünkü Türkiye yıllardır enerjisini iç sorunlarına harcadı. Darbeler gördü. Ekonomik krizler gördü. Kutuplaşmalar gördü. Ayrımcılık gördü. Çeteler gördü. Terör gördü.

Dünyadan hak ettiğimiz payı alamadık. Yani hepimizi birleştirmesi gereken asıl mesele şudur. Dünya ile rekabet etmek ve kazanmak ve hakkımız olanı almak. Türk'ü, Kürt'ü, Sünni'si, Alevi'si, başı açığı, başı kapalısı, solcusu, sağcısı bu müşterekte birleşmeli. Daha iyi bir yaşam müştereğinde hakkını alma müştereğinde buluşmalı. Ben bunun için Millet İttifakı'nın adayı seçildim.

"İNSANLARIN YAŞAM SEVİNCİNİ GERİ VERECEĞİZ"

Ben onarıcı, telafi edici, birleştirici, kucaklayıcı liderlik yapıp, asıl geleceğin yeni nesil liderlerine ortamı hazırlayacak kişiyim. Ben bundan sonra geleceklerin siyasi geleceği için taşları doğru döşeyecek kişiyim. Millet İttifakı olarak önce toplumu güçlendireceğiz. Devleti toparlayacağız. Açık yaraları kapatacağız. İnsanların yaşam sevincini geri vereceğiz. Dezavantajlı grupları, dezavantajlı olmaktan çıkaracağız. Doğru yerlere yatırım yapılmasını sağlayacağız. Finansal ve demokratik istikrarı getireceğiz.

Yani özetle ülkemizi rayına sokacağız. Ki bizden sonraki liderler ayaklarını yere sağlam basıp üzerinde güvenle yürüyebilecekleri sağlıklı bir zemine sahip olsunlar. Ve ben sonrasında da torunlarımla ilgilenmek üzere emekli olacağım. Bu kadar basit. Çünkü benim çözmem gereken çok önemli sorunlar var. Bunu da ancak gelecekle ilgili bireysel siyasi emelleri olmayan bir lider yapabilir. Evet. Birleşe birleşe kazanacağız sevgili vatandaşlarım. Ama dünyaya karşı kazanacağız. Asıl elli yıldır rekabet etmemiz gerekenlere karşı kazanacağız. Ve sonunda ülkemizin yönü oraya dönecek. Herkes müsterih olsun."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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