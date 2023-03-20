Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimdeki rakibi Muharrem İnce'yi ziyaret edecek

Altılı masa tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu, seçimler öncesinde kritik görüşmelere devam ediyor. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş ve Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu son olarak bugün de TBMM'de HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ı ziyaret etti.

FATİH PORTAKAL DUYURDU

Sözcü TV'yle ekranlara geri dönen gazeteci Fatih Portakal ise ilk yanınında bir son dakika bilgisini paylaştı. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in kendisine aktardığı bilgiyi duyuran Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞVURUSUNU YAPTI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) giderek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi’nde cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru yaptı. Kampanya sürecinde bazı adayların oyunu artıracağını, bazılarının da düşüreceğini belirten İnce, “Kimse pes edeceğimi zannetmesin. Biz bu kampanyayı 30’un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak, ikinci turda da yüzde 60’ın üzerinde bir oyla cumhurbaşkanı seçileceğim. Bunu da herkes görecek” diye konuştu.



