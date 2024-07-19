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  4. Canlı yayında kavga edip küsmüşlerdi... Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra barıştı!

Canlı yayında kavga edip küsmüşlerdi... Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra barıştı!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.07.2024 07:58
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İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe, 2009 yılında İbo Show'da bomba bir kavgaya imza atmış ve bu kavga üzerine Yıldız Tilbe programı terk etmişti. Bu yaşananların ardından bir daha bir araya gelmeyen Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra barıştı. Ünlü isimlerin yan yana karesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

MYNET-İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe 2009 yılında canlı yayında kavga etmiş ve bu kavga unutulmaz küslüklerin birinin yaşanmasına neden olmuştu.

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Geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı geçiren İbrahim Tatlıses uzun zamandır küs olduğu büyük oğlu Ahmet Tatlıses'le barışmış, hastane çıkışı da “Ben bitti demeden bitmez demiyorum, Allah bitti demeden bitmez” ifadelerini kullanmıştı.

YILLAR SONRA YAN YANA!

Tatlıses oğlundan sonra yıllardır kanlı bıçaklı olduğu şirketinin eski sanatçısı Yıldız Tilbe’yle de barıştı. Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses beraber çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyalarında paylaştı.

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İkilinin paylaşımı X platformunda kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok yorumda "Yılın Magazin Bombası" olarak konuşuldu.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Yıldız Tilbe
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