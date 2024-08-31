Canlı yayında yemek yaparken yangın çıkarttı! Bir türlü söndürmeyi başaramadılar: Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler...

Sosyal medyada canlı yayın açan bir kadın izleyicilerinin önünde yemek yapmaya başladı. İşlerin ters gitmesi üzerine kadın mutfakta yangın çıkarttı. Tavadan alevler yükselirken kadın büyük bir panik yaşayarak hemen uzaklaşmaya çalıştı. Kamera arkasında bulunan başka bir adam alevlere müdahale etmek için geldi ancak söndürmeyi başaramadı.

O anlar sosyal medyada gündem yaratırken beraberinde pek çok yorumu da getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Havluyu ıslatıp tavanın üstüne atacaktı başaramamış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İyi bütün evi yakmamışlar" yorumunu yaptı.