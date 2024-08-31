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    4. Canlı yayında yemek yaparken yangın çıkarttı! Bir türlü söndürmeyi başaramadılar: Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler...

    Canlı yayında yemek yaparken yangın çıkarttı! Bir türlü söndürmeyi başaramadılar: Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler...

    31.08.2024 11:38
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    31.08.2024 11:38
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    Sosyal medyada canlı yayın açarak seksi kıyafetleriyle yemek yapan bir kadın işler ters gidince mutfakta yangın çıkarttı. Alevlerin kadının kontrolünden çıkması üzerine olaya bir başka adam müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı. O görüntüler sosyal medyada gündem yaramayı başardı.

    Sosyal medyada canlı yayın açan bir kadın izleyicilerinin önünde yemek yapmaya başladı. İşlerin ters gitmesi üzerine kadın mutfakta yangın çıkarttı. Tavadan alevler yükselirken kadın büyük bir panik yaşayarak hemen uzaklaşmaya çalıştı. Kamera arkasında bulunan başka bir adam alevlere müdahale etmek için geldi ancak söndürmeyi başaramadı.

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    O anlar sosyal medyada gündem yaratırken beraberinde pek çok yorumu da getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Havluyu ıslatıp tavanın üstüne atacaktı başaramamış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İyi bütün evi yakmamışlar" yorumunu yaptı.

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