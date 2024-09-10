Esra Erol canlı yayınındaki cinsiyet partisi tepki çekti! "Başka derdimiz yok mu?"

21 Ağustos günü kaybolan ve günlerce aranan Narin Güran'dan geçtiğimiz günlerde acı haber gelmişti. Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra bir dere yatağında çuval içerisinde bulunmuştu. Tüm Türkiye minik Narin'e ağlarken Esra Erol'da programında muhabir Caner'e cinsiyet partisi yapılması tepki çekti.

Yıllar önce izdivaç programlarının aranan ismi haline gelen ve daha sonra Esra Erol'da programında muhabir olarak işe başlayan Caner Toygar, geçtiğimiz yıl evlenmişti.

Şimdi ise bebek bekleyen Caner Toygar ve eşine Esra Erol canlı yayında cinsiyet partisi düzenledi. Kız bebekleri olacağını öğrenen çift mutluluklarını yaşarken sosyal medyada o anlara tepki gösterildi.

Kullanıcılar "Başka derdimiz mi yok?" , "Keşke başka zaman yapsaydınız." yorumları yaptı. Bazı kullanıcılar da Narin'i hatırlattı. Sosyal medya ikiye bölündü.