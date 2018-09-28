MAGAZİN

Cansu Dere, Kıvanç Tatlıtuğ'lu projeyi kabul etmedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.09.2018 10:11 | Son Güncelleme

Manken ve oyuncu Cansu Dere’ye yeni sezonda Kıvanç Tatlıtuğ’la aynı dizide rol alması için teklif götürüldü. Ancak oyuncu, teklifi geri çevirdi

Cansu Dere, Kıvanç Tatlıtuğ'lu projeyi kabul etmedi

Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni sezonda başrolde olacağı dizi için kadın oyuncu arayışı devam ediyor. Tatlıtuğ’un partneri olması için son olarak Cansu Dere’ye teklif götürüldü.

SENARYOYU OKUDU

En son “Şahsiyet” adlı internet dizisinde rol alan Dere, senaryoyu okuduktan sonra, rolün kendisine pek uymadığı ve daha önce canlandırdıklarına benzediği gerekçesiyle teklifi reddetti.

“Prison Break”ten Türk televizyonlarına uyarlanacak olan dizide oynamayı kabul etmeyen ünlü oyuncunun yine de yeni sezonda ekranda olmayı planladığı, bunun için diğer teklifleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi.

YENİ PARTNER ARANIYOR

Öte yandan, Cansu Dere’den gelen “hayır” yanıtı üzerine yapımcılar Kıvanç Tatlıtuğ’a partner arayışına hız verdi.


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Anahtar Kelimeler:
cansu dere Kıvanç Tatlıtuğ

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