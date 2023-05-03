Cara Delevingne sütyensiz tarzıyla olay! Elbisesinin önünü sonuna kadar açtı

Moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala, dün akşam New York'ta gerçekleştirildi. Geceye ünlü isimlerin cesur tarzları damga vurdu. Victoria's Secret süper modellerinden biri olan Cara Delevingne sütyensiz giydiği elbisesiyle çok konuşuldu.

Dünyaca ünlü İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne, 2022 yılının Eylül ayında uyuşturucu madde etkisindeyken objektiflere yansımıştı. Daha sonra bağımlılık tedavisi gören Delevingne Met Gala tarzıyla tam not aldı.

Beyaz derin göğüs dekolteli mini bir elbise giyen Cara Delevingne sütyensiz tarzıyla dikkat çekti.

Cesur tarzını sosyal medyadan takipçileri ile paylaşan ünlü isme binlerce beğeni ve yorum geldi.

Cara Delevingne 12 Ağustos 1992 yılında, Londra'da dünyaya geldi. İngiliz model ve oyuncu olan Cara Delevingne, Tolstoy'un Anna Karenina romanının film uyarlamasında Prenses Sorokina rolünü canlandırmıştır.

Aynı zamanda küçükken Barny's Friends'de de rol almıştır. 24 Temmuz 2015 tarihinde vizyona giren Kağıttan Kentler (Paper Towns) filminde başrol oyuncusu olarak yer aldı.

2016 yılında Suicide Squad filminde Enchantress rolünü canlandırmıştır.



