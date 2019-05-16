'Pedofili çetesi' ihbarlarıyla ülkeyi karıştıran adam 'pedofil çıktı'

'VİP Pedofili Çetesi' hakkında başlatılan polis soruşturması, 4 yıl sürdü, 2 milyon stelin harcandı. Bu süre içinde bir milletvekili ile eski Genelkurmay Başkanı Lord Bramall'ın evini de aradı.

Cinsel istismar, cinayet ve adam kaçırma ile suçlanan kişiler arasında eski Başbakan Edward Heath, eski İçişleri Bakanı Lord Brittan, eski Genelkurmay Başkanı Lord Bramall gibi isimler vardı.

2012 yılında polise başvuran Beech, kamuoyunun yakından tanıdığı siyasetçi ve bürokratlar hakkında pedofili dahil birçok suçlamada bulunmuştu.

Dahası 51 yaşındaki adamın, röntgencilikten mahkumiyeti olduğu da ortaya çıktı.

Beech'in evinde yapılan aramada elde edilen, 'çocuk yaştaki kişilere ait uygunsuz görüntüler' mahkemeye delil olarak sunuldu.

Ancak tüm bu sürecin arkasındaki isim olan Carl Beech'in yalan ihbarda bulunduğu gibi kendisinin de bir "pedofil" olduğu ortaya çıktı.

Savcı Badenoch, tüm bunların mahkemeye sunulması sonrası yaptığı değerlendirmede, "Carl Beech tam bir pedofildir. Gerekirse kendi çocuğunu kullanmak dahil, soruşturmayı yürütenleri aldatmak için her şeyi kullanabilir" dedi.

Zanlının bu görüntülerle ilgili, reşit olmayan yaştaki oğlunu suçladığı da belirtildi.

Savcı, Carl Beech'in "en kötüsünden" çocuk istismarı görüntülerini iPad'ine, takvim gibi görünen gizli bir uygulama altında yüklediğini de açıkladı.

Savcı Badenoch, "Zanlı, bir yandan bu istismar görüntülerini kaydederken diğer taraftan da polise suçladığı kişiler hakkında yalan ifade veriyordu" dedi.

Carl Beech'in evindeki elektronik cihazlarda elde edilen delilleri mahkemeye sunan Savcı Tony Badenoch, bunların arasında, "genç yaştaki çocuklara ait zanlı tarafından çekilen görüntüler" olduğunu söyledi.

12 kez adaleti yanıltmakla ve bir sahtekarlık suçu ile yargılanan Beech, Çarşamba günü ikinci kez hakim karşısına çıkarıldı.

Ama herhangi bir sonuç alınamadan soruşturma kapatıldı.

AKLANAMADAN ÖLDÜLER

Yalan ihbarla başlayan soruşturmada, Lord Bramall'ın eşi soruşturmanın sonunu göremeden hayatını kaybetti. Eski İçişleri Bakanı Lord Brittan da hakkındaki inceleme sürerken öldü.

Beech, istismarın okuldan sonra gerçekleştiğini, bir şoför tarafından alınarak "partilere" götürüldüğünü iddia ediyordu.

Polisteki iddiasına göre, bu partilerde 10-15 erkek ve yedi sekiz çocuk vardı.

Dahası bir çocuğun arabayla ezilerek öldürüldüğüne şahit olduğunu da öne sürdü.

4 yıl süren ve bir sonuç çıkmayan soruşturma sonunda 2016 yılında polis, suçlamaların sahibi Carl Beech'i inceleme altına aldı.

Beech'in Gloucester kentindeki evi arandı ve bazı elektronik cihazlara el koyuldu.

Bu sırada soruşturma kendisine dönen Carl Beech İsveç'e kaçtı ancak iki ülke makamlarının ortak çalışması ile İngiltere'ye iade edildi ve yargılanmaya başlandı.

