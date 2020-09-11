Çarpıcı bir yasak aşk hikayesi: The Affair konusu ve oyuncuları

Bir hikayenin üç ayrı yönü olduğunu biliyor muydunuz? Senin anlattığın tarafı, benim anlattığım tarafı ve gerçeğin ta kendisi! The Affair her bölümünde aynı hikayeyi bir kadının, bir de erkeğin gözünden anlatıyor. Peki anlatılanlardan hangisi gerçek? Dizinin yapımcıları bu kararı izleyiciye bırakarak diziyi özel kılmayı başarmış. İşte The Affair konusu ve oyuncuları hakkındaki tüm detaylar... İzleyicinin kendine ait bakış açısıyla yorumladığı The Affair, sadakatsizliğin birden fazla aile ve hayat üzerindeki etkilerini klişelere boğmadan anlatmayı başarıyor. İzleyiciyi meraklandıran kurgusu ile öne çıkan dizi, tüm sezonlarında karmaşık temalara da değinmekten kaçınmadı. Boşanmış bir ailede büyüyen çocukların sorunlarından Amerika'da yankılanan #Meetoo hareketine kadar birçok toplumsal konuda mesajlar barındıran dizi, insanlığa dair her detayı büyük bir ustalıkla işledi. Dizinin karakterleri de tıpkı bizler gibi seviyor, inciniyor ve kayıplar yaşıyorlar. The Affair oyuncuları, ustalıkla canlandırdıkları karakterlerle tüm bu duyguları seyirciye geçirmeyi de başarıyor. Sıradan bir aldatma hikayesinin ötesinde, anlamlı bir arayış içeren dizi 3 Kasım 2019 tarihinde ekranlara veda etti.

The Affair Dizisi Konusu Yazlarını Long Island'ın sahil kasabası Montauk'ta geçiren Noah ve Hellen Solloway çocukları ile mutlu bir aile tablosu çizer. Her şey yolunda giderken hayatları, Noah'ın kırılgan Alison ile tanışması ile değişir. Yeni bir roman yazmaya çalışan ama ilhamını yitirmiş durumda olan Noah Solloway, Alison'un savunmasız ve büyüleyici halinden etkilenir. Hayatı kaçırma kaygısıyla Noah bir değişimin eşiğine gelir. Alison ise, üstesinden gelinmesi zor ve acı bir yükün altında ezilen evliliğinin içinde sıkışıp kalmıştır. Alison ve Noah tutkularının esiri olup evliliklerine ihanet edecekler mi? Hayat sadece iki insanın arzusundan ibaret olabilir mi? The Affair Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Birden fazla Altın Küre Ödülüne aday gösterilen The Affair, daha ilk sezonu ile adından söz ettirmeyi başardı. Kadrosunda Dominic West, Ruth Wilson, Maura Tierney ve Joshua Jackson gibi ünlü isimleri barındıran dizi başarılı oyunculuk performansı ile de göz dolduruyor. Noah Solloway (Dominic West) Genç yaşta üniversitedeki sevgilisi ile evlenen Noah, Brooklyn'de öğretmenlik yaparken bir yandan da yeni bir roman yazmaya çalışır. Karısı Helen'in ailesinin zenginliği ve güvenli evliliği, tutkusunu kaybetmesine neden olur. Bencil ve mutsuz bir karakter olan Noah, Alison'la ilişkisine küçük bir kaçamak gözüyle bakar. Ancak sadakatsizliğinin gerçeğe ve arzuya dair kasvetli zor bir yolculuk olacağından henüz habersizdir.

Birçok film ve dizide rol alan Dominic West Amerikan suç draması The Wire'da da başrol oynamıştı. Alison Lockhart (Ruth Wilson) Yıkıcı bir trajedi ile baş etmeye çalışan Alison, kasabanın tek lokantasında garsonluk yapar. Kocası Cole Lockhart'ın ve ailesinin gölgesini sürekli üzerinde hisseden Alison, evliliği ile ne yapacağını da bilemez. Mutsuz ve kederli bu genç kadın, kendisini kapana kısılmış gibi hisseder. Lokantada garsonluk yaptığı sırada Noah ve ailesi ile tanışır. Noah'ın ilgisine kayıtsız kalmayan Allison, kendisini bir yasak ilişki içinde bulur. Allison Noah'ı sadece düşüncelerinden kaçmak ve kendisini avutmak için mi seçmiştir? Yoksa Allison, Cole'dan ayrılmaya cesaret edemediği için mi evliliğini baltalamıştır? Canlandırdığı Alison karakteri ile Ruth Wilson, 2015 yılında En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Küre'nin sahibi oldu. Dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Alison'u canlandıran Wilson, dördüncü sezonda diziye veda etti. Oyuncunun veda kararı ile ilgili türlü spekülasyonlar yapılsa da, yapım şirketi tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Helen Solloway (Maura Tierney) Brooklyn'de bir hediyelik eşya dükkanı işleten Helen, Noah Solloway'ın eşi ve dört çocuğunun annesi sıfatı ile mutlu bir hayat sürer. Aynı zamanda ünlü bir yazarın kızı olan Helen, sakin ve affedici bir karaktere sahip. Her zaman desteklediği kocasının ihanetiyle şoka uğrayan Helen, nerede hata yaptığını sorgulamaya başlar. Uğrunda çabaladığı ailesi parçalanırken kendini de yeniden keşfeden Helen, Noah'tan gerçekten vazgeçebilecek mi? 73. Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Maura Tierney, daha önce televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden ER (Acil Servis) dizisinde rol almıştı. Cole Lockhart (Joshua Jackson) Yaşadıkları trajediden sonra Cole karısının avuçlarının arasından kayıp gidişine engel olamaz. En az karısı kadar acı çeken Cole, aile yadigarı çiftliğinin işleri ile kendini avutmaya çalışır. Bir yandan ailesi, bir yandan da Allison'la olan ilişkisinde bir mücadeleye girişir. Sevdiklerine derinden bağlanan Cole, Allison'ın ihaneti ile kendi köklerine dair bir yolculuğa da çıkar. Bazı hataların, aynı acıların tekrarlandığını fark eder. Başlarına gelen onca şeyden sonra acaba Cole, bir gün Allison'u sevmeyi bırakabilecek mi?