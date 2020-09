Çarpıcı bir yasak aşk hikayesi: The Affair konusu ve oyuncuları

İzleyicinin kendine ait bakış açısıyla yorumladığı The Affair, sadakatsizliğin birden fazla aile ve hayat üzerindeki etkilerini klişelere boğmadan anlatmayı başarıyor. İzleyiciyi meraklandıran kurgusu ile öne çıkan dizi, tüm sezonlarında karmaşık temalara da değinmekten kaçınmadı. Boşanmış bir ailede büyüyen çocukların sorunlarından Amerika'da yankılanan #Meetoo hareketine kadar birçok toplumsal konuda mesajlar barındıran dizi, insanlığa dair her detayı büyük bir ustalıkla işledi.

Bir hikayenin üç ayrı yönü olduğunu biliyor muydunuz? Senin anlattığın tarafı, benim anlattığım tarafı ve gerçeğin ta kendisi! The Affair her bölümünde aynı hikayeyi bir kadının, bir de erkeğin gözünden anlatıyor. Peki anlatılanlardan hangisi gerçek? Dizinin yapımcıları bu kararı izleyiciye bırakarak diziyi özel kılmayı başarmış. İşte The Affair konusu ve oyuncuları hakkındaki tüm detaylar...

Joshua Jackson dizileri ile televizyon seyircisinin aşina olduğu yüzlerden biri. Çok sevilen gençlik dizisi Dawson's Creek'te oynadıktan sonra genç oyuncu Fringe dizisinde de yer aldı. Beş sezonluk The Affair dizisinden sonra, gerçek bir olaydan esinlenen When They See Us isimli 2019 tarihli Netflix dizisinde de rol aldı.

The Affair Ne Demek?

The Affair dizisi, temelde sadakatsizlik üzerinden kadın erkek ilişkileri üzerine kurgulanmış. Diziye ismini veren "affair" sözlük anlamıyla Türkçeye "ilişki" olarak çevriliyor. Ayrıca "kaçamak, yasak ilişki, gönül macerası" anlamları da taşıyan "affair", dizide ilişkiler ağına sebep olan durumu da vurguluyor.

The Affair Dizisi Detayları

The Affair IMDB Puanı: 7,9

Tür: Dram, Gizem, Psikolojik drama

The Affair Cast: Dominic West, Ruth Wilson, Joshua Jackson, Maura Tierney, Julia Goldani Telles

Yapımcı: Sarah Treem, Hagai Levi

The Affair Kaç Sezon?: 5

The Affair Kaç Bölüm: 53

Son olarak unutmadan hatırlatalım: The Affair Netflix platfomundan kısa bir süre önce kaldırıldı.