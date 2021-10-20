Çarpıcı iddia: Facebook adını değiştiriyor!

Facebook artık tek bir şirketten oluşmuyor. Şirkete bağlı WhatsApp, Instagram ve Oculus gibi başka şirketler de var. Ortaya çıkan bir habere göre ise Facebook, adını değiştirebilir.

FACEBOOK YENİ BİR İSİMLE GELİYOR

Reuters'ın The Verge'e dayandırdığı haberine göre, sosyal medya devi Facebook, önümüzdeki hafta yeni bir isimle karşımıza çıkmayı planlıyor.

Konuya yakın bir kaynağa atıfta bulunan haberde, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in şirketin 28 Ekim'deki yıllık Connect konferansında isim değişikliği hakkında konuşmayı planladığı aktarılıyor. Ancak isim değişikliğinin daha erken açıklanabileceği de söyleniyor.

Silikon Vadisi'ndeki şirketlerin isimlerini değiştirmeleri alışılmadık bir durum değil. 2015 yılında Google, Alphabet'i kurarak bu şirket altında hizmet vermeye devam etmişti.

METAVERSE OLUŞTURACAK

Rapora göre, yeniden markalaşma hamlesi, Facebook'un, insanların ortak sanal alanlarda varolabilecekleri ve iletişim kurabilecekleri yeni geliştirilmekte olan metaverse adlı sanal dünyayı oluşturmaya odaklanmasını da yansıtacak.

Facebook, geçtiğimiz günlerde metaverse oluşumunu desteklemek için Avrupa Birliği genelinde gelecek beş yılda 10 bin kişi istihdam etmeyi planladığını duyurmuştu.

HORIZON DETAYI

Haber, şirketin olası isminin Horizon ile bir ilgisi olabileceğini söyledi.

Kısa süre önce Facebook, geliştirilmekte olan VR oyun platformu "Facebook Horizon"ın adını "Horizon Worlds" olarak değiştirmişti.

